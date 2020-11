Foto: Evija Trifanova/LETA

Covid-19 negatīvā ietekme lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā “sit pa kabatu” piena ražotājiem Ieteikt 1





Piena nozares ražotāju kopējie ieņēmumi 2020.gada trešajā ceturksnī samazinājušies par 7,7% salīdzinājumā ar nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem attiecīgajos mēnešos vidēji iepriekšējos trijos gados, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā aģentūrai LETA norādīja Zemkopības ministrijā (ZM), piena ražotāju kopējo nozares ieņēmumu samazinājums 2020.gada noteiktos laikposmos, tostarp arī jūlija – septembra periodā, ir skaidrojams ar Covid-19 negatīvo ietekmi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā kopumā.

ZM uzsvēra, ka gan Latvijā un pārējās Eiropas Savienības (ES) valstīs, gan arī Latvijai nozīmīgajos eksporta tirgos trešajās valstīs, jau kopš pavasara tiek īstenoti dažāda mēroga pasākumi pandēmijas ierobežošanai, kā rezultātā būtiski samazinājies pieprasījums pēc produkcijas, jo īpaši no ēdināšanas un tūrisma nozarēm, tostarp arī pēc piena produktiem.

Tāpat ZM atzīmēja, ka Latvijas piena nozarē ir sasniegts augsts pašnodrošinājuma līmenis un vairāk nekā puse no saražotā piena un piena produktiem tiek eksportēti, tādēļ nozare ir izteikti atkarīga no pieprasījuma ārējos tirgos un sāpīgi cieš no pieprasījuma samazināšanās.

Izvērtējot nozares ražotāju kopējo ieņēmumu izmaiņas 2020.gada jūlija – septembra periodā, ZM secināja, ka ieņēmumu samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju izraisīja gan piena iepirkuma cenu pazemināšanās par 7,7%, gan arī iepirktā svaigpiena apjomu kritums par 0,4%.

ZM aprēķinus veica, balstoties uz Lauksaimniecības datu centra (LDC) ikmēneša datiem par svaigpiena iepirkuma apjomiem un vidējām cenām.