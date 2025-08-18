#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Edijs Pālens/LETA
Lucavsalas peldvieta.

Otrdiena būs nedēļas siltākā diena: cik augstu pakāpsies termometra stabiņš? 0

LETA
15:02, 18. augusts 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem, un tā būs nedēļas siltākā diena, prognozē sinoptiķi.

Lasīt citas ziņas

Tuvākajā naktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojamiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi, piekrastē – līdz +17 grādiem.

Diena gaidāma samērā saulaina, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Vairāk nokrišņu būs vakarā Vidzemē. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.

Rīgā otrdien gaidāms galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +13 grādiem, pēcpusdienā gaiss sasils līdz +25 grādiem.

Jau ziņots, ka, sākot ar trešdienu, termometra stabiņš vairs nepakāpsies augstāk par +15..+20 grādiem. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, par kādu grādu siltāks laiks saglabāsies piekrastē.

