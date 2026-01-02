FOTO: @edamskaisti/Facebook

Gardēžu brokastu recepte: sviestmaize ar lasi un olu 0

6:43, 2. janvāris 2026
Receptes

Šī sviestmaize ir ideāla izvēle brīvdienu rītam – ātri pagatavojama, sātīga un pārsteidzoši izsmalcināta. Lasis, ola un krēmīgais siers veido perfektu garšu kombināciju, kas pacels brokastis jaunā līmenī.

Sastāvdaļas:

100 g neraudzētas rudzu maizes;

100 g sālīta laša;

2 ēdamkarotes kausētā siera ar zemu tauku saturu;

2 vārītas olas;

2 šķipsniņas sezama sēklu;

1 sauja spinātu.

Pagatavošana:

  1. Novāriet olas un sagrieziet tās šķēlēs.
  2. Uz rupjmaizes uzsmērējiet kausēto sieru.
  3. Pievienojiet sagrieztu lasi un olu šķēles.
  4. Virsū lieciet svaigas spinātu lapas.
  5. Pārkaisiet ar sezama sēklām – tas piešķirs kraukšķīgumu un nedaudz riekstainu garšu.

Lai labi garšo!

