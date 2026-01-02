Gardēžu brokastu recepte: sviestmaize ar lasi un olu 0
Šī sviestmaize ir ideāla izvēle brīvdienu rītam – ātri pagatavojama, sātīga un pārsteidzoši izsmalcināta. Lasis, ola un krēmīgais siers veido perfektu garšu kombināciju, kas pacels brokastis jaunā līmenī.
Sastāvdaļas:
100 g neraudzētas rudzu maizes;
100 g sālīta laša;
2 ēdamkarotes kausētā siera ar zemu tauku saturu;
2 vārītas olas;
2 šķipsniņas sezama sēklu;
1 sauja spinātu.
Pagatavošana:
- Novāriet olas un sagrieziet tās šķēlēs.
- Uz rupjmaizes uzsmērējiet kausēto sieru.
- Pievienojiet sagrieztu lasi un olu šķēles.
- Virsū lieciet svaigas spinātu lapas.
- Pārkaisiet ar sezama sēklām – tas piešķirs kraukšķīgumu un nedaudz riekstainu garšu.
Lai labi garšo!