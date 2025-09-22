Foto – Vladislav Proshkin/SHUTTERSTOCK

Dabas tuvums un labas skolas! Trīs ģimenēm draudzīgākās Latvijas pilsētas 0

19:59, 22. septembris 2025
Kad runājam par dzīvi ar ģimeni, mēs katrs iztēlojamies ko citu. Vieniem svarīgākais ir, lai bērni varētu mācīties labās skolās un darboties dažādos interešu pulciņos. Citi vairāk novērtē iespēju dzīvot pie dabas un baudīt mierīgu un klusu ikdienu. Dažiem būtiski, lai apkārt būtu kultūra, pieejami pasākumi un sajūta, ka apkārt valda dzīvīgums.

Latvijā ir vairākas pilsētas, kas lieliski apvieno visus šos aspektus, bet mākslīgais intelekts īpaši izceļ trīs , kurās ģimenes dzīvo kā pasakā.

Un te nav runa par Rīgu, jo lielpilsētas ritms, satiksme un sastrēgumi daudziem vecākiem šķiet pārāk nogurdinoši. Turpretī šīs trīs pilsētas piedāvā patīkamu līdzsvaru starp mieru un visām citām iespējām.

