Danilāns par to, ko darīt, ja svētkos pārspīlēts ar ēšanu? “Došu jums vienu padomu. Stulbs padoms, bet labs” Ieteikt







Ierasts, ka svētku laikā galdā tiek celti visdažādākie ēdieni, kuru baudīšanai ir grūti pretoties. Šie bagātīgie mielasti bieži vien noved pie pārēšanās, kas rada nepatīkamas sekas kuņģa un zarnu trakta darbībai.

Reklāma Reklāma

TV24 raidījumā “Uz līnijas” gastroenterologs, medicīnas doktors Anatolijs Danilāns norāda, ka ne tikai latviešiem raksturīga ir pārēšanās svētkos, bet gan daudzās citās valstīs arī cilvēki mēdz pārēsties, īpaši svētku laikā.

Danilāns atzīmē, ka cilvēki mēdz uzskatīt un pārdzīvot, ka svētku laikā ir par daudz pārēdies, uzskatot, ka tas noved pie aptaukošanās. Taču viņš norāda, ka šāds priekšstats ir maldīgs, uzsverot: “Mīļie cilvēki, nepaliksiet jūs resni. Jaungadā var pārrīties līdz vemšanai, caurejai un visam tam, kas ir nepatīkami vēderam. Ar vienu reizi nevar pārbaroties. Pārbarošanās ir smags darbs visa mūža garumā.”

Gastroenterologs aicina cilvēkus svētkos baudīt ēdienu, taču iesaka to darīt ar mēru. Viņš atzīmē, ka ir divu tipu cilvēki. Viens tips ir tie, kuri ieraugot garšīgu ēdienu, spēj ar to mieloties, apzinoties savu mēru, un laicīgi pārstājot ēst, lai nepārēstos. Savukārt, otrs tips ir tie cilvēki, kuri nespēj laikus atteikties no ēdiena un, lai gan, ir jau remdējuši izsalkumu, turpina baudīt ēdienu, tādējādi pārēdoties.

“Ja jūs jūtat, ka ēdiens ir tik garšīgs, ka nav spēka atturēties, tad es došu jums padomu. Stulbs padoms, bet labs. Neēdiet garšīgu ēdienu nemaz. Visiem, kam tagad ir grūti pēc pārēšanās, pārdomājiet šo ieteikumu un nākamajā gadā neķeraties garšīgam ēdienam klāt.”