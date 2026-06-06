Sliktas ziņas autovadītājiem: kamēr kaimiņvalstīs lētāk, degvielas cenas Rīgā turpina kāpt 0
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas auga Rīgā, bet samazinājās Tallinā un Viļņā, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena, salīdzinot ar iepriekšējās darba nedēļas beigām, auga par 3,3% un piektdien bija 1,894 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 3,4% un bija 1,814 eiro par litru.
Viļņā “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,819 eiro, kas ir par 2,2% mazāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 2,1% – līdz 1,879 eiro par litru.
Tallinā “Circle K” uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena nedēļas laikā kritās par 1,3% – līdz 1,765 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena piektdien bija 1,755 eiro, kas ir par 2,7% mazāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pakāpās par 10,1% – līdz 0,985 eiro par litru. Viļņā un Tallinā autogāzes cenas saglabājās tādas pašas kā pirms nedēļas – attiecīgi 0,919 eiro par litru Viļņā un 0,98 eiro par litru Tallinā.