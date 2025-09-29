“Dēls parādīja savu matemātikas mājasdarbu…” šķietami vienkārša uzdevuma formulējums pārsteidzis pat vecākus 0
Matemātikas uzdevumi reizēm spēj pārsteigt ne tikai skolēnus, bet arī vecākus. Kā rāda programmētāja un tehnoloģiju entuziasta Elvisa Strazdiņa publicētais ieraksts sociālajā tīklā “Facebook”, pat it kā vienkāršs punktu savienošanas uzdevums var kļūt par īstu cieto riekstu.
“Dēls parādīja savu matemātikas mājasdarbu. Šos punktus nevar savienot ar taisnu līniju. Tos var savienot ar taisnām līnijĀM, bet ne līnijU.
Nav arī saprotams, kuri punkti ir jāsavieno. Es droši vien būtu savienojis katru punktu ar katru un ieguvis 15 nogriežņus,” tā Elviss.
Komentāru sadaļā vairāki cilvēki dalījušies ar ieteikumiem, kā īsti šāds uzdevums jāpilda. Lūk, Vilnim ir pavisam interesants veids, kā šos 6 punktus savienot ar vienu taisnu līniju: “Šos 6 punktus var savienot ar vienu taisnu līniju, bet būs jāizkāpj no lapas. 1) pārlokām lapu tā, lai vieni 3 punkti sakrīt ar otriem trim punktiem. 2) atkal lokām, lai malējie punkti sakrīt. 3) pēdējais locījums, lai visi punkti sakrīt. 4) paņemam naglu kā taisnas līnijas piemēru un ar veiklu āmura kustību savienojam visus 6 punktus.”
Citi komentētāji norāda uz matemātikas terminoloģiju – “taisna līnija” nav precīzs jēdziens, pareizāk būtu tās saukt par taisnēm vai nogriežņiem: “”Taisna līnija” nav īsti matemātisks termins. Matemātikā ir pazīstamas taisnes un nogriežņi.”
Kāds cits norāda uz uzdevumu formulējumu, gramatiku un pedagoģisko pieeju: “Regulāri sastopos ar nejēdzīgi noformulētiem uzdevumiem un nesaprotu, kāpēc, ja esam prasīgi pret bērniem, kāpēc nav precizitāte un prasīgums arī attiecībā uz korektiem uzdevuma nosacījumiem.”
Citi atzīmē, ka uzdevumi bieži ir interpretējami, un bērniem vajadzīga radoša domāšana, nevis viennozīmīgi precīza instrukcija. Citi komentētāji norāda, ka vecāki dažkārt pārlieku iesaistās un sarežģī to, kas bērniem ir saprotams.
Kāds precizē nogriežņu skaitu: ja savieno tikai blakus esošos punktus, iegūst 6 nogriežņus; ja savieno katru punktu ar katru, iegūst 15 nogriežņus. Cits komentētājs uzsver: “Ar vienu taisnu līniju var iegūt vienu nogriezni un divus starus.”