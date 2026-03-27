Foto: Zane Bitere/LETA

Dombrovskis nosaka, kas jādara, lai ES atveseļošanas nauda netiktu zaudēta 0

LETA
9:23, 27. marts 2026
Viedokļi

Eiropas Komisija (EK) vidēji par 20% samazinājusi Atveseļošanas un noturības mehānisma mērķu un atskaites punktu skaitu, lai dalībvalstu plāni būtu izpildāmi līdz mehānisma gala termiņam – šā gada augusta beigās, aģentūrai LETA uzsvēra Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un produktivitātes, īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis.

Komisārs skaidroja, ka pagājušā gada laikā EK strādāja ar dalībvalstīm, lai tās pārskatītu neizpildāmos projektus un novirzītu to finansējumu uz citiem avotiem – struktūrfondiem vai Kohēzijas fondam.

Viņš sacīja, ka EK piedāvājusi iespēju lielākos sāktos projektus, kurus varētu būt sarežģīti pabeigt līdz augustam, sadalīt daļās, proti, vienu posmu finansējot no Atveseļošanas un noturības mehānisma, pārējo – no citiem avotiem.

Dombrovskis uzsvēra, ka patlaban galvenais uzdevums ir plānu praktiskā īstenošana.

Kā liecina informācija EK tīmekļvietnē, ievērojot juridiskos termiņus un mehānisma pagaidu raksturu, dalībvalstīm visi starpposma rādītāji un mērķrādītāji jāizpilda līdz 31. augustam, bet EK galīgie maksājumi jāveic līdz 31. decembrim.

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir pagaidu instruments, kas ir “NextGenerationEU” centrālais elements ES plāna stiprākai un noturīgākai izkļūšanai no Covid-19 pandēmijas krīzes.

