Budžets apstiprināts: kam tiks izlietota rīdzinieku nauda šogad? 5
Trešdien, 21. janvārī, Rīgas domes deputāti apstiprināja galvaspilsētas budžetu 2026. gadam, kur galvenās prioritātes ir ģimenes, izglītība, drošība, ekonomikas izaugsme un infrastruktūras attīstība.
“Jau vasarā, saņemot pirmos budžeta aprēķinus, apzinājāmies, ka pašvaldībai naudas būs tikpat vai pat mazāk nekā pērn, kamēr Rīgas vajadzības turpina augt. Mūsu uzdevums bija ar esošajiem līdzekļiem šīs vajadzības nosegt gudrāk un atbildīgāk. Tāpēc šis nav ekstravagantu solījumu budžets, bet reāls, cilvēcīgs budžets salīdzinoši sarežģītos apstākļos. Kā trīs bērnu tēvam man svarīgākais ir, lai Rīga kļūst drošāka un cilvēcīgāka pilsēta, kur ģimenes izvēlas dzīvot, palikt un atgriezties,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
“Satiksmes jomā mūsu prioritātes ir skaidras – salaboti tilti un drošas ielas. Esam parakstījuši līgumu par Vanšu tilta pārbūvi, šogad atklāsim atjaunoto Zemitāna tiltu un pabeigsim Kundziņsalas pārvadu. Vienlaikus budžetā esam paredzējuši projektēšanu arī citiem tiltiem, lai nākotnes darbus sāktu laicīgi un kvalitatīvi. Taču visam pārējam nav nozīmes, ja mums nav drošas satiksmes, tāpēc šis budžets paredz jaunas gājēju pārejas, apgaismotas ielas un mierinātu satiksmi skolu zonās. Tā ir viena no būtiskākajām šī budžeta izvēlēm. Šis budžets ir par pilsētu, kur cilvēki jūtas droši, pārliecināti un gaidīti,” turpina mērs.
Nodarbinātības sektora spiediens uz atalgojumu ir samazinājies un valsts pārvalde kopumā virzās uz efektivitātes palielināšanu, atalgojums ir viens no atslēgas jautājumiem budžeta plānošanā. Nodokļu reformas negatīvā ietekme uz pašvaldību budžetiem no Finanšu ministrijas puses ir atbilstoši novērtēta un iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) izpildes dati ir stabili, kas dod iespēju plānot finanses ilgtermiņā un piesardzīgi attīstīt jaunus pakalpojumus. Aizdevumu procentu likmes pēdējā gada laikā ir stabilizējušās, izvairoties no bīstamām svārstībām un dod iespēju optimistiski raudzīties uz saistību izdevumiem, ņemot vērā pilsētas ambīcijas infrastruktūras attīstībā, secina pašvaldības finanšu eksperti.