“Jo lielākā klusumā notiks sarunas, jo lielāka būs to produktivitāte!” Kas Kremlī vakar nospriests saistībā ar ASV miera plānu? 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins nav noraidījis ASV miera plānu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai, trešdien žurnālistiem sacīja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Putins otrdien Kremlī tikās ar ASV prezidenta īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Tikšanās bijusi konstruktīva, tomēr kompromisi nav panākti, pēc sarunām sacīja Putina palīgs Jurijs Ušakovs, norādot, ka puses vienojušās detaļas par sarunu saturu neatklāt.
Uz jautājumu, vai formulējums, ka Putins vakardienas tikšanās laikā noraidījis ASV plānu, būtu pareizs, Peskovs atbildēja: “Nē, tas nebūs pareizs.”
“Lieta tāda, ka būtībā tieša viedokļu apmaiņa vakar notika pirmo reizi. Un kaut kas tika pieņemts, kaut kas tika apzīmēts kā nepieņemams. Tas ir normāls darba process un kompromisa meklēšana,” klāstīja preses sekretārs.
Jautāts par sarunu “tehnisko pusi”, Peskovs sacīja – “jo lielākā klusumā notiks šīs sarunas, jo lielāka būs šo sarunu produktivitāte”, un Kremlis “ievēros šo principu”.
Peskovs arī norādīja, ka Putina un Trampa telefonsaruna ir iespējama jebkurā brīdī.
Pēc viņa teiktā, telefonsarunas ir iespējams organizēt operatīvi, un šobrīd darbs notiek ekspertu līmenī, kurā “būtu jāsasniedz noteikti rezultāti”.
“Mēs augstu vērtējam prezidenta Trampa politisko gribu turpināt meklēt risinājumu noregulējumam miera panākšanai Ukrainā. Protams, mēs esam pateicīgi par šiem Trampa administrācijas centieniem,” sacīja Peskovs.