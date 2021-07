Foto: Evija Trifanova/LETA

Jūlija Dibovska

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva ik vasaru ir viens no centrālajiem notikumiem literatūras nozarē, un arī šogad Baltvilka dzimšanas dienā tiks sumināti spožākie bērnu un jauniešu literatūras autori un grāmatu mākslinieki.

Balvas žūrijā darbojās literatūrzinātniece Ilze Stikāne, literatūrzinātniece un skolotāja Lita Silova, mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe, mākslas kritiķe Ieva Lejasmeijere, kā arī sabiedrības pārstāvji: režisors Kārlis Krūmiņš un bērnu vokālās grupas “Knīpas un Knauķi” vadītāja Sanita Sējāne.

Lai saprastu, ar ko šogad nominētās grāmatas ir īpašas, “Kultūrzīmes” apkopoja laureātus, nominantus, kā arī žūrijas un recenzentu profesionālos viedokļus un arī “devās lauka ekspedīcijā” uz grāmatu blogiem, kuru autori lasa grāmatas, meklējot tajās sev personiski tuvo un subjektīvo.

STARPTAUTISKAIS LAUREĀTS 2021

Franču rakstniece Delfīne de Vigāna, tulkotāja Inta Šmite, “No un es”, “Jāņa Rozes apgāds”

Ilze Stikāne: “Emocionāli skaudri, patiesi un trāpīgi lasītāju skar pusaudzes sakāpinātā pārliecība un drosme īstenot savu labo gribu – palīdzēt grūtībās nonākušai sievietei. Spilgtais jauna cilvēka maksimālisma tēlojums iepretim sabiedrības nespējai veiksmīgi risināt sociālās problēmas uzjunda nemiera garu ikvienā.”

BĒRNU UN JAUNIEŠU LITERATŪRA

Inese Paklone, “Latvijas dzimšanas dienas sala”, “Pētergailis”

Ilze Stikāne: “Sirsnīgi un asociatīvi. Grāmata ir sarakstīta labā valodā, interesanta intriga – kā iegūt salu?”

Maija, grāmatu bloga www.domgraudi.blogspot.com autore: “Ja rodas vēlme Latvijai uzdāvināt salu, tad katrs no ģimenes sāk stāstīt par salu, un pirmais priekšstats ir tāds, ka sala atrodas jūrā vai ezerā. Bet šoreiz izrādījās kaut kas cits. Sala var būt plašāks jēdziens. Sala var būt kūku veikals, tad var atrast salu gumus, salas var gūt, pateicoties vulkāniem, un ir arī salu ķērāji.”

Marts Pujāts, “Ej nu ej”, “Liels un mazs”

Lita Silova: “Vārdspēles un domāšanas spēles. Tā ir modernā dzeja bērniem.”

Sanita Sējāne: “Katra grāmatas lapaspuse ir kā atšķirīga saldējuma garša. Līdzīgi kā bērns rūpīgi pēta katru mazu kukainīti, zirneklīti, autors prot iedziļināties un daiļi atainot katru sīkāko detaļu. Gribas ik pa brīdim atvērt un katru atvērto lapaspusi noglāstīt.”

Dzintars Tilaks, “Šausmiņa”, “Zvaigzne ABC”

Ilze Stikāne: “Īstenībā šis ir vienīgais reālistiskā stāsta žanrā sarakstītais darbs.”

Daina Plūme, grāmatu bloga www.pluumiit­beerns.com autore: “Īstens piedzīvojumu stāsts – gan par mazo augumu, neveiksmēm skolā un vecāku nesapratni, gan par savstarpējām attiecībām. Vairāki sirsnīgi mirkļi. Ir daži pamācoši brīži, no kuriem to vienu par mammas un meitas sarunu – kā izlīgt pēc strīdēšanās – es arī gribētu paturēt savā rīcībā.”

Juris Zvirgzdiņš, “Kapteiņa zirdziņš”, “Liels un mazs”

Sanita Sējāne: “Bija iespēja noķert bērnības sajūtas, emocijas un smaržas. Grāmatu lasot, teksts atdzīvojās un elpoja līdz ar mani.”

Signe Viška, laikraksta “Konteksts” autore: “Prieks, ka rotaļlietas tiek attēlotas kā patstāvīgi domājošas būtnes, kurām ir bijusi dzīve pirms ierašanās zēna ikdienā. Piemēram, tās atceras savu piedzimšanu jeb ražošanu, atceļošanu no Ķīnas. Šāda perspektīva rosinās bērna fantāziju. Svarīgi, ka lietām un parādībām tiek izrādīta cieņa (koka zirdziņu pārkrāso, un tas izskatās kā jauns!). Protams, ne jau katra rotaļlieta jāglabā, bet atmiņai un sentimentam tas ir svarīgi.”

Inga Žolude, “Pirmo reizi uz Zemes”, “Liels un mazs”

Lita Silova: “Oriģināli un labi izvēlēts skatu punkts no bērna kā citplanētieša viedokļa, tas bija asprātīgi.”

Kārlis Krūmiņš: “Ļoti laba Ingas Žoludes debija bērnu literatūrā, asprātīgs skatījums, māca saprast citādo, taču vēstījums ir tāds kā dzirdēts – “Savādais atgadījums ar suni naktī”, ko sarakstījis Marks Hedons.”

Ērika Bērziņa, “Mammas dzejoļi”, “Liels un mazs”.

Ilze Stikāne: “Apbur pilnasinīgās, labestīgās ģimenes noskaņa. Mamma, kas rūpējas, un bērni, kuri atsaucas.”

Santa Remere, portāla “Satori” autore: “Man patīk, kā Ērika dzejoļos reizēm paiet sāņus no iesāktās taciņas, domas plūduma vai ritma. Tas atgādina skaņuplati, kam parādījies kāds skrāpējums, pirksta nospiedums vai kas no daudzkārtējas spēlēšanas viegli noskaņojusies. Tas dod īsta cilvēka, reālas situācijas klātbūtnes sajūtu un vieglu bezrūpību.”

GRĀMATU MĀKSLA

Lāsma Pujāte, ilustrācijas Marta Pujāta grāmatai “Ej nu ej”, “Liels un mazs”

Ieva Lejasmeijere: “No Lāsmas Pujātes ilustrācijām tikpat labi varētu veidot patstāvīgu izstādi. Ļoti konsekventa, klasiska grafikas tehnika – linogriezums.”

Sanita Sējāne: “Ilustrācijas lieliski gāja kopā ar dzejoļiem, mazliet neparastas, bet ļoti uzrunājošas. Gaiši zilais un dzeltenais – tas piesaista un nomierina bērnus. Kas skan ausīs, lasot Marta dzejoļus un skatot Lāsmas ilustrācijas? Protams, Šipsis (Jānis Šipkēvics).”

Mārtiņš Zutis, ilustrācijas Jura Zvirgzdiņa grāmatai “Kapteiņa zirdziņš”, “Liels un mazs”

Ilze Stikāne: “Kā var spēt uzzīmēt tik caurspīdīgu pasauli, kas sasaucas ar atmiņām!?”

Sanita Sējāne:“Mirdzums, pasteļtoņi un saldi sapņi. Skatot ilustrācijas, saklausu Ērika Ešenvalda mūziku.”

Aiga Dzalbe: “Ir vēlēšanās grāmatiņu piespiest pie sirds un nelaist vaļā.”

Vivianna Maria Staņislavska, ilustrācijas Daces Kravales pasakai “Dorabellas istaba”, “Liels un mazs”

Aiga Dzalbe: “Dvēseliskošana – sarunājas ar naktslampiņu, atbild skapis… Raibs ir iekšā, galvenokārt viscaur ir radošums; koši, krāsaini un nav banāls.”

Irbe Bārbala, “Facebook” lapas “Irbe Bārbala lasa un raksta” autore: “Skapis runā par kārtību. Lampiņas iemīlas. Es gribētu dzīvot tādā istabā kā Dorabellai!”

Anita Rupeika, ilustrācijas Jura Zvirgzdiņa grāmatai “Tobiass un Rakstnieks”, “Pētergailis”.

Sanita Sējāne: “Spilgti, plaši krāsu triepieni, grāmata līdzīgi kā ilustrācijas izlasāma vienā elpas vilcienā, kā vēja plūsma.”

Evija Gulbe, rakstniece: “Juris Zvirgzdiņš, gluži kā viņa radītais populārais tēls lācītis Tobiass, ir aizrautīgs stāstnieks un uzticams bērnu draugs.”

Reinis Pētersons, ilustrācijas Anti Sāra garstāstam “Perts sprukās”; Daniila Harmsa dzejoļu grāmatai “Ļoti briesmīgs notikums”; Ineses Zanderes grāmatai-burtnīcai “Puika ar suni”. Visas grāmatas – “Liels un mazs”

Lita Silova: “Par visām trīs Reiņa ilustrētajām grāmatām – trīs absolūti dažādi un absolūti interesanti darbi.”

Kārlis Krūmiņš: “Sāra grāmatas ilustrācijas viennozīmīgi piešķir papildu vērtību grāmatai.”

Ilze Stikāne: “Par ilustrācijām Harmsa grāmatai: kā var izdomāt tik precīzus un komiski absurdus tēlus! Tie ļoti saista un uzrunā.”

Kitija Role, ilustrācijas Lienes Bērziņas pasakai “Ķiverēns”, “Be the Bear”

Ieva Lejasmeijere: “No grāmatas dizaina viedokļa: melnbalts, detalizēts, sižetiski izvērsts zīmējums. Lapsēns kā vinjete.”

Aiga Dzalbe: “Pilnīgi svaigs un jauns! Teksts nevarētu bez ilustrācijas pastāvēt. Smalka un ekskluzīva grāmata, tomēr vienlaikus arī demokrātiska – rosina ieskatīties, ieklausīties, iedziļināties apkārtējā vidē, uzmanīgi izpētīt un izjust visu.”

Sanita Sējāne: “Iegrimu grāmatā no pirmās lapaspuses. Arī mana meitiņa, piedodiet par to pleķīti uz grāmatas vāka, to skatīja neskaitāmas reizes. Sava veida meditatīvs process, iedziļinoties ilustrāciju smalkajās detaļās. Ja man būtu jāsalīdzina grāmatas ar konkrēta komponista daiļradi, šī grāmata noteikti raisa asociācijas ar Uģa Prauliņa mūziku.”

AS “Latvijas valsts meži” balva “Jaunaudze” par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā

• Ērika Bērziņa, “Mammas dzejoļi”, “Liels un mazs”

• Kitija Role, ilustrācijas Lienes Bērziņas pasakai “Ķiverēns”, “Be the Bear”

• Inga Žolude, “Pirmo reizi uz Zemes”, “Liels un mazs”

• Marts Pujāts, “Ej nu ej”, “Liels un mazs”

• Līva Vecvagare, “Mārtiņš Datortārpiņš”, “Zvaigzne ABC”

Aija Bremšmite, “Instagram” grāmatu bloga “@piedzivot” autore: “Jaunajai autorei izdevies parādīt, ka ikdienā labi sadzīvo gan krāsaino spēļu pasaule planšetē, gan izdomas pilnas rotaļas piemājas pagalmā. “Mārtiņš Datortārpiņš” māca bezbailību arī vecākiem. Jā, mēs dzīvojam telefonos, sociālajos tīklos un virtuālajā pasaulē, bet mēs joprojām protam saglabāt un novērtēt ģimeniskumu un siltumu savstarpējās attiecībās, spējam brīnīties par pasauli mums visapkārt, savukārt bēniņu putekļos atrastā rakstāmmašīna ir vesela stāsta vērts atklājums.”