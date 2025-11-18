Foto. pexels.com/Gary Barnes

Dīvaini… 5 ikdienišķas lietas, kuras nekad neredzēsi sapnī, jo mūsu prāts tam vienkārši nav gatavs 0

10:44, 18. novembris 2025
Vai tu lidotu pa debesīm vai ierastos eksāmenā bez biksēm, tavi sapņi spēj radīt vistrakākās fantāzijas. Bet, cik trakoti sapņi arī nebūtu, tu, iespējams, esi pamanījis, ka ir lietas, kas sapņos nekad neparādās.

Neskatoties uz to, ka vidēji cilvēks pavada vairāk nekā trīs stundas dienā pie telefona, cilvēki vienkārši nekad nesapņo par savām ierīcēm.

Patiesībā zinātnieki saka, ka ir piecas lietas, ko tu nekad neieraudzīsi sapnī. Papildu viedtālruņiem, sapņu pētnieki apgalvo, ka mūsu miega prāti vai nu nevar, vai negrib atdarināt ikdienas pasaules detaļas.

Dr. Kellija Bulkeleja, sapņu pētniece un Miega un sapņu datubāzes direktore, “Daily Mail” sacīja: “Sapņojot mūsu prāts darbojas daudz plūstošāk, emocionālāk un asociatīvāk.
Tomēr tam ir arī otrā puse — sapņos mums ir mazāka spēja koncentrēties un fokusēties īstermiņa uzdevumos, kas nepieciešami lasīšanai, skaitīšanai un darbībām ar datoru.”

