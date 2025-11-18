VIDEO. “Sapņiem nav derīguma termiņa!” 86 gadus veca seniore ar izpletni izlec 1000. reizi savā mūžā 0
86 gadus vecā Kima Knora no Floridas, ASV, piepildījusi savu dzīves sapni — viņa veikusi 1000. lēcienu ar izpletni, iegūstot ASV Izpletņlēkšanas asociācijas (USPA) “Zelta spārnu” apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā.
Knora savu jubilejas lēcienu veica tandēmā kopā ar Izpletņlēkšanas slavas zāles biedru Džeju Stouksu un savām divām meitām, vēsta asociācija.
Saskaņā ar USPA paziņojumu, Kima iemīlēja izpletņlēkšanu pēc tam, kad viņas onkulis mājās atnesa Otrā pasaules kara militāro izpletni. 18 gadu vecumā viņa ar viltu vecāku vietā parakstīja atļauju, lai pirmo reizi lēktu ar izpletni.
1962. gadā Knora kļuva par pirmās ASV sieviešu izpletņlēkšanas komandas dalībnieci, kas ieguva zelta medaļu Pasaules čempionātā.
Pēc 37 gadu pārtraukuma, ko viņa veltīja bērnu audzināšanai, Knora atgriezās debesīs, lai sasniegtu savu “Zelta spārnu” mērķi. Kopš 2023. gada viņa apmeklējusi 90 dažādus izpletņlēkšanas laukus, veicot vairāk nekā 500 solo lēcienus un kā arī tandēma lēcienus, lai pabeigtu 1000 lēcienu sēriju.
Pēc sava 1000. lēciena Knora sacīja: “Sapņi piepildās. Tiem nav derīguma termiņa – tev tikai jāturpina celties un iet uz priekšu.”