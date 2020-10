Foto: ekrānuzņēmums

Dziedātāja Katy Tindermark atklāj baisus faktus par attiecībām ar mīļoto vīrieti: “Dažreiz viņš ir ļoti vardarbīgs.” Ieteikt 2





Dziedātāja, vijolniece un fitnesa trenere Katy Tindermark jeb īstajā vārdā Jekaterina Elizabete Tindemarka sociālajā vietnē “TikTok” dalījusies ar vairākiem, emocionāliem video, kuros, kā viņa pati saka, pirmo reizi stāsta par savu privāto dzīvi.

Viņa atklāj, ka pirms sešiem gadiem viņa izšķīrās no sava vīra, jo iemīlējās citā cilvēkā, tomēr šīs attiecības izvērtās ne gluži tādas, kā viņa bija gaidījusi. “Viņš mani krāpa no mūsu pirmā attiecību mēneša, es biju šokā, kad to uzzināju. Visus šos sešus gadus cenšos aizbēgt, jo ir ļoti daudz drāmu. Bet es viņu joprojām viņu mīlu, jo viņam ir ļoti, ļoti daudz labu īpašību, kādu nav nevienā citā cilvēkā, ko es esmu satikusi savā dzīvē,” – skaidroja dziedātāja.

Tomēr nedienas ar neuzticību nav vienīgais, kas bijis jāpiedzīvo izskatīgajai dziedātājai, viņa atzinusies, ka šajās attiecībās viņa ne reizi vien ir piedzīvojusi arī vardarbību.

“Dažreiz viņš kļūst ļoti agresīvs, pilnīgi neadekvāts cilvēks,” – viņa sacīja. Tāpat viņa ar asarām acīs atklāja, ka nekādā veidā speciāli viņu neprovocē, lai tā notiktu. Un minēja, ka policijā iesniegumu noteikti nerakstīs, jo nevēlas drāmas un to, ka kāds “cits” iejaucas viņas privātajā dzīvē.

Dziedātāja video stāsta, ka par notikušo ir runājusi gan ar viņa pašu, gan viņa draugiem un ģimeni. “Es ceru, ka viņš sapratīs un mainīsies. Man tagad ļoti sāp roka un galva. Viss būs labi…” – viņa turpina.

Pie ievietotajiem video, kas kopumā ir četri, dziedātāja arī pierakstījusi, ka šie video ir ievietoti uz noteiktu laiku un pēc tam tie tiks dzēsti, jo “vajag tiekties pēc pozitīva, un šajā video tā nav”.

Katy Tindermark dziesma “Es mācos mīlēt”: