Dzīvo no sirds! Profesora Skrides Sirds klīnika atzīmē pirmās 100 darba dienas







Nodrošinot pasaules līmeņa sirds un asinsvadu veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem, Profesora Skrides Sirds klīnika atzīmē pirmās 100 darba dienas, pulcējot darbiniekus, sadarbības partnerus un viesus.

“Sapnis par savu klīniku sākās ar dzimšanas dienas dāvanu no maniem kursabiedriem, toreiz tas likās kaut kas neticams, bet 24 gadus vēlāk sapnis ir piepildījies un esam atklājuši sirds klīniku. Īstenībā šajā laikā ir izdarīts ļoti daudz, sākot no pirmās plaušu transplantācijas Latvijas vēsturē, daudziem zinātniskajiem un klīniskajiem pētījumiem, daudzu pacientu ārstēšanu un līdz pat likumdošanas iniciatīvām (piemēram defibrilatoru lietošanas priekšlikums, kas paredz to pieejamību publiskajās vietās un kas palīdzēs glābt dzīves). Katru gadu pētot aktuālos Latvijas iedzīvotāju veselības rādītājus nācās ar skumju secināt, ka starp Eiropas Savienības valstīm Latvijā ir viena no sliktākajam situācijām ar veselīgi nodzīvotiem dzīves gadiem, kā arī aizvien galvenais nāves cēlonis Latvijā ir sirds un asinsvadu slimības. Tāpat Latvijā ir otrs augstākais ar profilaksi novēršamās mirstības rādītājs Eiropas Savienībā. Visas šīs pieredzes un atziņas mani mudināja izveidot šo klīniku ar mērķi darīt visu, lai Latvijas iedzīvotāju vidējais mūža ilgums būtu par 7 veselīgiem dzīves gadiem ilgāks, nekā šobrīd. No paša sākuma bija skaidrs, ka šo ambiciozo mērķi būs iespējams sasniegt ar spēcīgu komandu un es esmu gandarīts, ka mūsu liela komanda ir tieši tāda,” par ideju izveidot sirds un asinsvadu veselības aprūpes klīniku stāsta klīnikas dibinātājs Asoc. prof. Dr. med. Andris Skride.

“Ar prieku un atbildību atsaucos uzaicinājumam kļūt par klīnikas galveno ārstu, jo uzskatu, ka šī ir īpaša klīnika – tajā strādā profesionāļi ar mērķi nepārtraukti augt un attīstīties. Mēs esam uz pacientu orientēta klīnika ar visaptverošo pieeju mūsu klientu veselībai, jo daudz strādājam ne tikai ar slimību diagnostiku un ārstēšanu, bet arī ar slimību profilaksi un veselības veicināšanu, kurai plānojam veltīt īpašu uzmanību, jau tagad piedāvājot speciāli veidotas veselības programmas. Tāpat mēs gribam pievērsties zinātnei un tuvākajā nākotnē piedalīsimies pētījumos, neaizmirstot, protams, vēl vienu mūsu mērķi – sabiedrības izglītošanu – tāpēc visas šīs simts dienas klīnika aktīvi komunicē par dažādiem veselības jautājumiem un aspektiem. Simts dienas ir tikai sākums, mēs attīstīsimies, īpašu uzmanību veltot darbinieku izaugsmei, lai mēs pilnvērtīgi izmantotu klīnikas modernās tehnoloģijas un augstākām prasībām atbilstošo darba vidi,” klīnikas vīziju un mērķus klāsta galvenais ārsts, kardiologs Dr.med. Ainārs Rudzītis.

Profesora Skrides Sirds klīnika sāka darbu šī gada 15. maijā. Tās komandu veido pieredzējuši un augsti kvalificēti ārsti, māsas un veselības aprūpes speciālisti. Mūsu speciālisti savā praksē izmanto uz pierādījumiem balstītu pieeju un modernas tehnoloģijas, nodrošinot precīzu diagnostiku un efektīvu ārstēšanu.

Klīnikā ir pieejami dažādu speciālistu konsultācijas – kardiologu, sirds ķirurgu, reimatologu, pneimonologu, endokrinologu, neirologu, uztura speciālistu, fizioterapeitu un citu. Tāpat tiek nodrošināta iespēja veikt ehokardiogrāfijas, veloergometrijas un ultrasonogrāfijas izmeklējumus ar modernākām medicīnas ierīcēm, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt asins analīzes, diennakts Holtera un asinsspiediena monitorēšanu.

Klīnika atrodas Rīgas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62. (ieeja no pagalma puses), ar ērtu piekļūšanu gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Klientu ērtībai klīnikā ir pieejama bezmaksas stāvvieta un bērnu rotaļu istaba. Profesora Skrides Sirds klīnikā ir nodrošināta pieejama vide visiem mūsu pacientiem un viesiem.