Dronam bijusi izteikta detonācija… NBS ģenerālis atklāj, vai drons speciāli lidojis Latvijas virzienā 0

21:44, 25. marts 2026
Brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, Sauszemes komponenta priekšnieks, preses konferencē atklāj detaļas par Krāslavas novadā nokritušo dronu.

“Arī tie scenāriji, pie kādiem apstākļiem tas varētu būt ielidojis, var būt dažādi traktējami, bet nav tādu pierādījumu vai aizdomu, ka šis drons šajā gadījumā ticis virzīts ar nodomu Latvijas virzienā. Tādu pazīmju nav. Šajā dronā, kas ir detonējies, acīmredzot, ir bijusi sprāgstviela, jo ir bijusi izteikta detonācija,” detaļas atklāj E. Leščinskis.

Viņš sola, ka sabiedrība tiks informēta, ja noskaidrosies kādi papildu pierādījumi un papildu informācija. “Mēs esam visi kopā vienā valstī un mēs strādājam vienam mērķi mūsu valsts drošībai un mūsu iedzīvotāju drošībai,” teic E. Leščinskis.

