Putins laikam beidzot kaut ko ir sapratis: politologs saskata zīmīgas pārmaiņas Kremļa retorikā
Politologs un LU pasniedzējs Andis Kudors TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja iespējamo Ukrainas un Krievijas sarunu scenāriju un Vladimira Putina pēdējos izteikumus par gatavību sarunām.
Kudors norādīja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz Maskavu nebrauks, un tas jau esot skaidri pateikts. Savukārt Vladimirs Putins, pēc viņa domām, publiski demonstrē gatavību sarunām, lai gan realitātē situācija esot sarežģītāka.
Viņš skaidroja, ka Putins runājis par iespējamu tikšanos trešajā valstī tikai tad, ja jau iepriekš būs panākta vienošanās un atliek vien parakstīt dokumentus.
Kudors uzsvēra, ka šāds scenārijs šobrīd esot praktiski neiespējams, jo Ukraina nepiekritīs atdot teritorijas Donbasā, kuras nekontrolē Maskava.
Viņš piebilda, ka neapmierinātība pieaug arī starp tā sauktajiem “Z blogeriem”, kuri iepriekš aktīvi atbalstīja karu, bet tagad arvien biežāk sūdzas par situāciju frontē un nespēju sasniegt uzvaru.
“Tas, ka viņš par to runā, ir kārtējais signāls, ka viņiem mutē smeļas ūdens,” uzsver Kudors.
