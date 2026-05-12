Esiet vērīgi, nobraucot no Akmens tilta! Tur itin viegli var iekļūt avārijā 0
Nobraucot no Akmens tilta, veidojas bīstama situācija – šoferi ir apmulsuši, jo nodzisušas baltās ceļa līnijas, par šo situāciju plašāk vēstī TV3 raidījums “Bez Tabu“.
Braucot no Pārdaugavas, virzienā uz centru, pa tiltu, kā atklāj sižetā, “viss ir smuki, joslas atdalošās līnijas uz ceļa ir labi redzamas.”
Taču lielākās problēmas sākas tuvāk tilta galam – tieši līkumā vairs nav nevienas līnijas, “visi brauc kā pa pļavu, autovadītājiem asas izjūtas, brīžiem dzirdama pīpināšana”.
Plašāk pievienotajā video skatieties, ko par situāciju šajā vietā saka satiksmes eksperts Oskars Irbītis, jo negadījumu karte rāda, ka avārijas šajā vietā notiek diezgan regulāri.