Hantavīruss ir arī Latvijā – ik gadu reģistrē vairākus sasirgušos. Kā sevi pasargāt no šīs sērgas? 5
“Arī Latvijā ik gadu tiek atklāti vairāki hantavīrusa pacienti. Pērn tādi bija seši cilvēki, šogad – viens. Visos gadījumos saslimušajiem bijusi saskare ar grauzējiem. Tāpēc ārsti aicina noteikti lietot masku un cimdus, ja ir plānots tīrīt vasarnīcu, šķūni vai mājas pagrabu,” tā šovakar savā “YouTube” kontā ziņo LTV Ziņu dienests.
Kā vēstīts sižetā, šis vīruss Latvijas infektologiem ir jau labi zināms – ar to ik gadu ārstniecības iestādēs nonāk vairāki inficēti cilvēki. Visvairāk tādu bijis pērn, un visus tos saista viena lieta – grauzēji, tieši peles. Kā vēstīts sižetā, hantavīrusu var iegūt tikai no grauzējiem.
Infektologi atgādina, ka inficēšanās notiek, ieelpojot putekļus, kuros ir vai nu peļu urīns, vai izkārnījumi.
Plašāk par šo vīrusu skatieties video.