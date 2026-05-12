VIDEO. Ezera malā izceļas dramatiska cīņa – agresīvs bebrs uzbrūk ģimenei 0

22:22, 12. maijs 2026
Ziņas Dabā

Dramatiski kadri no Ņūdžersijas nonākuši sociālajos tīklos – kāda ezera krastā agresīvs bebrs uzbrucis astoņus gadus vecam zēnam, bet ģimene metās palīgā, lai dzīvnieku atvairītu.

Neparastais incidents noticis īsi pirms pulksten 18.00 pie Henrija ezera Kontinentālo karavīru parkā Mahvas pašvaldībā netālu no Ņūarkas.

Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, zēns kopā ar ģimeni tobrīd makšķerējis. Pamanot agresīvo dzīvnieku, viņš mēģinājis bēgt, taču pakritis, un bebrs viņam ieķēries augšstilbā.

Ģimenes draugs dzīvnieku no zēna atbrīvojis ar vairākiem spērieniem un sitieniem, tomēr bebrs palicis tuvumā arī brīdī, kad notikuma vietā ieradās glābēji.

Video redzams, kā vairāki pieaugušie iebrien ūdenī un cenšas dzīvnieku aizbiedēt. Vienā brīdī bebrs turpina sekot cilvēkiem līdz krastam un mēģina kost vēlreiz, līdz viens no klātesošajiem piespiež tā galvu, bet cits dzīvnieku atspārda prom.

Cietušais zēns nogādāts vietējā slimnīcā. Par viņa veselības stāvokli plašāka informācija pagaidām nav sniegta.

Mahvas pašvaldība apstiprinājusi, ka bebram konstatēta trakumsērga. Zināms arī, ka tajā pašā dienā dzīvnieks sakodis vēl vairākus ezera apmeklētājus, kuri pašlaik saņem ārstēšanu.

Speciālisti atgādina – trakumsērga ir īpaši bīstams vīruss, kas cilvēkiem izplatās ar inficēta dzīvnieka siekalām. Savlaicīga medicīniskā palīdzība šādos gadījumos ir īpaši svarīga.

