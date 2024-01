Einars Repše: Šobrīd vairs ar Baltijas ceļu un rokās sadošanos savu tēvzemi nosargāt nevarēsim Ieteikt







“Šobrīd situācija ir būtiski atšķirīga no tā laika situācijas,” vaicāts salīdzināt Barikāžu laiku ar pašreizējo situāciju, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda Einars Repše, Latvijas ministru prezidents (2002-2004), viens no LNNK dibinātājiem.

“Ja toreiz mums nebija ieroču un ja arī kādam bija strēlnieku ieroči, tas nebija nekas salīdzinājumā ar PSRS armijas bruņojuma varenību. Un toreiz arī neviens nesagaidīja, ka mēs pielietotu ieročus, taisni otrādi – mūsu pretinieki, tie, kas mūs mēģināja šeit ar dažādām terorisma metodēm izaicināt, tas īstenībā mums būtu spēlējis par sliktu. Toreiz mūsu ierocis bija nevardarbīga, patiešām garīga pretošanās, par spīti bailēm paust savu nepārprotamo gribu par brīvu Latviju,” skaidro Repše.

“Šobrīd mums ir ieroči un no mums sagaida, ka mēs lietosim ieročus. No mums šobrīd sagaida, ka mēs aizsargāsim NATO Austrumu flangu labāk nekā to dara ukraiņi, un tad mums arī pārējie nāks palīgā. Līdz ar to situācija ir pavisam cita un arī sagatavošanās šodien tiek prasīta cita,” turpina viņš.

“Toreiz mums vajadzēja demonstrēt savu nepārprotamo gribu un gara stingrību, neļauties provokācijām. Toreiz Vacslavs Havels un citi ziemeļvalstu līderi zvanīja Gorbačovam un par mums cīnījās.

Es gribu uzsvērt, ka šobrīd mēs vairs ar Baltijas ceļu, ar rokās sadošanos, ar nevardarbīgu pretošanos savu tēvzemi nosargāt nevarēsim. Ja tagad krievs nāks iekšā, Putina propagandas apdullināts imperiālists, tad mums ir jābūt reāli gataviem ar ieročiem rokās aizstāvēt Latviju,” uzsver Repše.