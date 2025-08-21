Podoļaks: Ukraina neatzīs Krievijas “de iure” kontroli pār okupētajām teritorijām 0
Ukraina var kādu laiku atzīt Krievijas “de facto” kontroli pār okupētajām Ukrainas teritorijām, bet “de iure” to neatzīs, intervijā Itālijas laikrakstam “La Repubblica” sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
“Viens no pamata variantiem, kā izkļūt no šī kara, – konflikta iesaldēšana pa frontes līniju,” norādīja padomnieks.
Šonedēļ šādi jau izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tādējādi noraidot Krievijas prasības nodot Maskavai neokupētās Doneckas apgabala daļas.
Ukrainas varasiestādes uzstāj, ka tās nevar oficiāli atzīt Ukrainas teritoriju aneksiju, jo tas ir pretrunā ar valsts konstitūciju.
“Tas nav tikai konstitucionāls jautājums. Tas ir starptautiska aizlieguma pārkāpums. Nevar vienpusējā kārtā atdot teritoriju agresoram. Mums ir jāpieiet šim jautājumam mazliet citādāk,” sacīja Podoļaks.
“Ukrainas provizoriskā nostāja ir šāda – mēs saprotam, ka viena no galvenajām iespējām, kā izkļūt no šī kara, ir iesaldēt konfliktu pa frontes līniju,” norādīja padomnieks.
“Tās ir teritorijas, kuras šobrīd “de facto” ir okupējusi Krievija. Tās tādas arī paliks. Un tad tiks pieliktas ievērojamas pūles – ar ekonomiskiem, diplomātiskiem un citiem līdzekļiem -, lai šīs teritorijas atdotu Ukrainai. Taču “de iure” tās paliks Ukrainas teritorijā,” piebilda Podoļaks.
Krievijas diktators Vladimirs Putins piektdien Aļaskā samita gaitā ASV prezidentam Donaldam Trampam paudis, ka ir gatavs iesaldēt fronti Hersonas un Zaporižjas apgabalos, ja Ukrainas pametīs Doneckas apgabalu, atsaucoties uz avotiem, ziņoja Rietumu mediji.
Tramps vēlāk šo Putina ideju izklāstījis Zelenskim, tomēr Ukrainas prezidents priekšlikumu noraidījis.
Ukrainas kontrolētajā Doneckas apgabala daļā atrodas vairāki nocietināti rajoni.