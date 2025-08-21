#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Mihailo Podoļaks
Mihailo Podoļaks
Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Podoļaks: Ukraina neatzīs Krievijas “de iure” kontroli pār okupētajām teritorijām 0

LETA
17:17, 21. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukraina var kādu laiku atzīt Krievijas “de facto” kontroli pār okupētajām Ukrainas teritorijām, bet “de iure” to neatzīs, intervijā Itālijas laikrakstam “La Repubblica” sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
Kokteilis
Spēj iejusties otra cilvēka ādā: tiek uzskatīts, ka šajos četros datumos dzimst visempātiskākie cilvēki
Kokteilis
“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus 4
Lasīt citas ziņas

“Viens no pamata variantiem, kā izkļūt no šī kara, – konflikta iesaldēšana pa frontes līniju,” norādīja padomnieks.

Šonedēļ šādi jau izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tādējādi noraidot Krievijas prasības nodot Maskavai neokupētās Doneckas apgabala daļas.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa ar krēslu – zilonēns mēģina iesēsties, bet apvainojas, jo viņam nesanāk
Ogres mērs Helmanis: Tikko būšu atguvis veselību, es to izdarīšu
“Bez brīdinājuma no mugurpuses iedeva ar elektrošoku. Es biju gar zemi…” Pēteris sašutis par policijas darbinieka rīcību

Ukrainas varasiestādes uzstāj, ka tās nevar oficiāli atzīt Ukrainas teritoriju aneksiju, jo tas ir pretrunā ar valsts konstitūciju.

“Tas nav tikai konstitucionāls jautājums. Tas ir starptautiska aizlieguma pārkāpums. Nevar vienpusējā kārtā atdot teritoriju agresoram. Mums ir jāpieiet šim jautājumam mazliet citādāk,” sacīja Podoļaks.

“Ukrainas provizoriskā nostāja ir šāda – mēs saprotam, ka viena no galvenajām iespējām, kā izkļūt no šī kara, ir iesaldēt konfliktu pa frontes līniju,” norādīja padomnieks.

“Tās ir teritorijas, kuras šobrīd “de facto” ir okupējusi Krievija. Tās tādas arī paliks. Un tad tiks pieliktas ievērojamas pūles – ar ekonomiskiem, diplomātiskiem un citiem līdzekļiem -, lai šīs teritorijas atdotu Ukrainai. Taču “de iure” tās paliks Ukrainas teritorijā,” piebilda Podoļaks.

Krievijas diktators Vladimirs Putins piektdien Aļaskā samita gaitā ASV prezidentam Donaldam Trampam paudis, ka ir gatavs iesaldēt fronti Hersonas un Zaporižjas apgabalos, ja Ukrainas pametīs Doneckas apgabalu, atsaucoties uz avotiem, ziņoja Rietumu mediji.

Tramps vēlāk šo Putina ideju izklāstījis Zelenskim, tomēr Ukrainas prezidents priekšlikumu noraidījis.

Ukrainas kontrolētajā Doneckas apgabala daļā atrodas vairāki nocietināti rajoni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps atstās Putinu un Zelenski vienus? ASV prezidents maina stratēģiju
Sārts atmasko Kremli: Putina sarunas par mieru ir bīstams blefs
Drons, visticamāk, bija ienaidnieka… poļi publisko pirmos minējumus par vakardienas sprādzienu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.