Rudzītis: Ja esi vecumā zem 40 un jūties labi, profilaktiska vizīte pie ārsta joprojām ir ieteicama
“Ja man ir zem 40 gadiem, nav sūdzību par sirdsdarbību, bet gribas dzīvot ilgi, vai profilaktiski jāiet pie ārsta?” šādu skatītāja jautājumu TV24 raidījumā “Ārsts atbild” saņēma RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis.
Skatītājs uzdeva jautājumu: kā saprast, ka mana veselība ir laba, man ir zem 40 gadiem, nav sūdzību par sirdsdarbību, bet gribas dzīvot ilgi?
Vadlīnijas saka, ka īpašs uzsvars ir cilvēkiem, kuri ir vecumā virs 40 gadiem. Līdz 40 gadu vecumam neviens netiek atraidīts no tādas vēlmes, skaidro Rudzītis.
“Tas nāk tikai par labu, sevišķi, ja cilvēks vēlas nodarboties ar sportu vai viņam ir zināmi riska faktori – paaugstināts asinsspiediens, holesterīna līmenis, ģimenē bijušas sirds vai asinsvadu slimības. Īpaši gadījumos, kad ģimenē agrīnā vecumā kādam no vecākiem ir bijis infarkts vai insults, vajadzētu atnākt ātrāk”, informē RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas galvenais ārsts.
Rudzītis atgādina, ka jāsāk ar ģimenes ārsta apmeklējumu, vispirms noteikt analīzes, tā ir ikgadēja apskate, par to mēs esam runājuši. Katrā ziņā, ja ģimenes ārsts konstatē paaugstinātu asinsspiedienu, holesterīna līmeni, cukuru vai lieko svaru, tad labāk ir atnākt pie ārsta vienā vizītē, un iespējams, ka nākamā vizīte būs nepieciešama tikai pēc pieciem gadiem, ja novērtē, ka risks ir zems.
Rudzītis piebilst, ka varbūt arī atklājas kāda sirds slimība vai sirds kaite, kura ir iedzimta, un tad jau apsekošanas un ārstēšanas režīms ir pavisam cits.