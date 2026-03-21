Eklēra kūciņas recepte: vienkāršs deserts bez cepšanas
Maigs krēms, cepumu kārtas un šokolādes glazūra – šo eklēra kūciņu var gatavot arī apaļā veidnē, un tā lieliski derēs gan svētkiem, gan ikdienas našķim. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Kūciņai
180 g cepumu;
800 ml piena;
4 olas;
100 g cukura (vai cita saldinātāja);
60 g kukurūzas cietes vai miltu;
25 g sviesta;
1 tējkarote vaniļas cukura vai vaniļas ekstrakta.
Glazūrai
100 g šokolādes;
50 ml piena.
Pagatavošana:
- Sasmalcini cepumus smalkās drupačās.
- Katliņā sakuļ olas ar cukuru un vaniļu. Pievieno kukurūzas cieti un pienu, visu rūpīgi samaisa.
- Liec katliņu uz nelielas uguns un nepārtraukti maisot karsē, līdz masa sabiezē. Kad krēms kļuvis biezs, vēl dažas minūtes turpini maisīt, pēc tam noņem no uguns un iemaisi sviestu.
- Traukā vai veidnē kārto kūciņu: vispirms liec pusi cepumu, tad pusi krēma. Virsū liec atlikušos cepumus un pārklāj ar atlikušo krēmu.
- Glazūrai izkausē šokolādi un samaisi ar pienu līdz viendabīgai masai. Pārlej kūciņai.
Lai labi garšo!