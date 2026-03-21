Foto. pexels.com/gardēžgurmān

Eklēra kūciņas recepte: vienkāršs deserts bez cepšanas

8:44, 21. marts 2026
Maigs krēms, cepumu kārtas un šokolādes glazūra – šo eklēra kūciņu var gatavot arī apaļā veidnē, un tā lieliski derēs gan svētkiem, gan ikdienas našķim. Recepte no @edamskaisti.

180 g cepumu;

800 ml piena;

4 olas;

100 g cukura (vai cita saldinātāja);

60 g kukurūzas cietes vai miltu;

25 g sviesta;

1 tējkarote vaniļas cukura vai vaniļas ekstrakta.

Glazūrai

100 g šokolādes;

50 ml piena.

Pagatavošana:

  1. Sasmalcini cepumus smalkās drupačās.
  2. Katliņā sakuļ olas ar cukuru un vaniļu. Pievieno kukurūzas cieti un pienu, visu rūpīgi samaisa.
  3. Liec katliņu uz nelielas uguns un nepārtraukti maisot karsē, līdz masa sabiezē. Kad krēms kļuvis biezs, vēl dažas minūtes turpini maisīt, pēc tam noņem no uguns un iemaisi sviestu.
  4. Traukā vai veidnē kārto kūciņu: vispirms liec pusi cepumu, tad pusi krēma. Virsū liec atlikušos cepumus un pārklāj ar atlikušo krēmu.
  5. Glazūrai izkausē šokolādi un samaisi ar pienu līdz viendabīgai masai. Pārlej kūciņai.

Lai labi garšo!

