Šī ir recepte, kas apvieno vieglu, kraukšķīgu bezē un maigu biezpiena krēmu ar aveņu skābenumu. Deserts izskatās iespaidīgi, bet pagatavojams bez liekas piepūles – lieliska izvēle, ja gribas ko īpašu gan ikdienai, gan svētku galdam. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:

Bezē:
1. 5 olu baltumi;
2. 250 g pūdercukura;
3. Ēdamkarote cietes ;
4. Šķipsniņa sāls.

Biezpiena krēms:

1. 360 g biezpiena;
2. 2 ēdamkarotes pūdercukura;
3. 200 ml saldā krējuma (35%);
Sauja avenes;
Pāris ēdamkarotes aveņu ievārījuma;
Pāris konfektes.

Pagatavošana:

1. Olbaltumus atdala no dzeltenumiem, tiem pievieno šķipsniņu sāls un sāk maigi putot, pakāpeniski pievieno pūdercukuru un cieti, kuļ, līdz tie ir stingri.
2. Saputoto olbaltumu klāj uz veidnes, izlīdzina un cep 160 grādos ap 25 – 30 minūtēm.
3. Mazliet atdzesē, apgriež otrādāk uz citas cepamā papīra loksnes un noņem cepamo papīru no apakšas.
4. Sagatavo krēmu sakuliet biezpienu ar pūdercukuru un saldo krējumu, tad to izlīdzina uz bezē pamatnes, pa virsu garnē ar ievārījumu, ogām un sadrupinātā konfektēm, sarullē.
5. Ļauj pāris stundas atpūsties ledusskapī.

Lai labi garšo!

