Foto: Ivars Soikāns/LETA

Drošības risku dēļ Rēzeknes novadā atceltas mācības visās izglītības iestādēs 20

LETA
7:23, 7. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Ludzas novadā ceturtdien atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā mācības notiks attālināti, aģentūru LETA informēja pašvaldībās.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība paziņojusi, ka, ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējamo apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā, šādu lēmumu pieņēmusi Civilās aizsardzības komisija.

Lēmums ir saskaņots ar atbildīgajiem dienestiem.

Pašvaldība aicina arī darba devējus pieņemt lēmumu par darba organizāciju atbilstoši situācijai un atbildīgo dienestu rekomendācijām.

“Aicinām iedzīvotājus ievērot drošības norādījumus, nepulcēties, netuvoties nezināmiem objektiem un sekot informācijai oficiālajos plašsaziņas līdzekļos un atbildīgo dienestu paziņojumiem. Aicinām saglabāt mieru un rīkoties atbildīgi,” mudina vietvara.

Iepriekšminēto aģentūrai LETA apstiprināja arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV).

Ludzas novada mēra vietnieks Modris Karpovs (S) aģentūrai LETA apstiprināja, ka pieņemts lēmums atcelt mācības novada izglītības iestādēs, savukārt pašvaldības darbiniekiem dots rīkojums strādāt attālināti.

Balvu novada pašvaldība sociālajos tīklos informē, ka, ņemot vērā izveidojušos situāciju, pieņemts lēmums mācību procesu novada izglītības iestādēs organizēt attālināti.

Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

VIDEO. Iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās – Latvijas teritorijā ielidojuši un nokrituši vairāki lidaparāti no Krievijas; gaisā atrodas NATO iznīcinātāji
