Šodien vietām Latvijā līs, bet daļai paveiksies ar saulaināku dienu: laika ziņas ceturtdienai
Ceturtdien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā, prognozē sinoptiķi.
Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, saulaināka diena gaidāma Ziemeļkurzemē.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+14 grādiem.
Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Šodien Latvijā sākas gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara, liecina “timeanddate.com” dati.
Tā turpināsies līdz 5. augustam. Solārās vasaras vidus būs saulgrieži – 21. jūnijs. Tuvākajos trijos mēnešos gaidāmas gada īsākās naktis, garākās dienas un arī augstākais ultravioletais starojums.
Līdz vasaras saulgriežiem turpināsies astronomiskais pavasaris, kas sākās 20. martā.
Latvijā turpinās arī meteoroloģiskais pavasaris, kas šogad iestājās 27. februārī. Meteoroloģiskā vasara sāksies, kad piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniegs vismaz +15 grādus.