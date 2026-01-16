Ekonomikas ministrijas pieredze ar DeskTime uzrāda līdzvērtīgu efektivitāti kā privātajā sektorā 0
Ekonomikas ministrija (EM), noslēdzot pirmo gadu kopš darba laika uzskaites un analītikas rīka DeskTime ieviešanas, ir apkopojusi datus un dalījusies ar secinājumiem. Datu analīze liecina, ka ministrijas darbinieku produktivitātes un efektivitātes rādītāji ir augstāki nekā vidēji privātajā sektorā Latvijā un līdzvērtīgi Eiropas rādītājiem.
Pērn uzsāktais pilotprojekts, kura mērķis bija mazināt administratīvo slogu un pāriet uz datos balstītu lēmumu pieņemšanu, ir sniedzis strukturētu pārskatu par ministrijas darba procesiem. Gada griezumā EM darbinieki vidēji 7,3 stundas dienā pavada, aktīvi strādājot pie tiešajiem uzdevumiem darbstacijās, savukārt vidējais DeskTime produktivitātes rādītājs ir sasniedzis 92%.
“Ieviešot DeskTime, mūsu mērķis bija iegūt objektīvus datus procesu uzlabošanai, nevis tikai uzskaitīt nostrādātās stundas. Rezultāti apliecina, ka esam uz pareizā ceļa. Lēmumi tiek pieņemti ātrāk, saskaņošanas cikli kļūst īsāki, ministrijas darbinieku produktivitāte kopš rīka ieviešanas ir pieaugusi. Ja pirms gada produktivitātes rādītājs bija 80%, tad šobrīd tas sasniedz 92%. Šāds produktivitātes pieaugums ir tiešs apliecinājums ekonomikas ministrijas darbinieku profesionalitātei, iesaistei un spējai pielāgoties pārmaiņām”, stāsta Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Nākamajā posmā Ekonomikas ministrija plāno integrēt rīka datus ar dokumentu vadības sistēmu, lai sasaistītu ekrānlaiku ar reāliem rezultātiem – izstrādāto tiesību aktu kvalitāti un izskatīšanas ātrumu.
“Esmu gandarīts, ka šis pilotprojekts ir devis rezultātus, sniedzot iespēju analizēt valsts pārvaldes darba efektivitāti, balstoties uz reāliem datiem. Sadarbības rezultātā esam saņēmuši arī ministrijas speciālistu ieteikumus, kas devuši mums iespēju pilnveidot DeskTime, lai tas būtu vēl labāk piemērots publiskā sektora klientiem,” stāsta DeskTime vadītājs Artis Rozentāls.
Produktivitātes un efektivitātes salīdzinājums
Ministrijas sasniegtie rezultāti iezīmē pozitīvu tendenci valsts pārvaldes modernizācijā, apsteidzot tirgus vidējos rādītājus. Dati par EM iegūti laika posmā no 2025. gada februāra līdz decembrim. Salīdzinošie dati par privātā sektora organizācijām iegūti par to pašu periodu.
Augstais produktivitātes līmenis (92%) apliecina, ka gandrīz viss pie datora pavadītais laiks tiek veltīts darba uzdevumiem – dokumentu izstrādei, e-pastu komunikācijai un analītikai. Līdzīgi kā citās organizācijās, tiek apmeklētas arī ziņu, sociālo tīklu un citas vietnes, taču šī neproduktīvā laika īpatsvars ir salīdzinoši neliels. Salīdzinājumā ar Eiropas privātā sektora datiem, kur vidējā efektivitāte ir 88%, EM rādītāji liecina par augstu darba intensitāti un fokusu.
Fokuss uz digitālo transformāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu
Būtisku lomu augsto rādītāju sasniegšanā spēlē ministrijas atvērtība jaunajām tehnoloģijām. DeskTime dati rāda, ka darbinieki arvien biežāk ikdienas rutīnas darbu veikšanai izmanto mākslīgā intelekta (MI) risinājumus informācijas analīzei un kopsavilkumu sagatavošanai, kā arī valsts pārvaldes sistēmas, tostarp Tiesību aktu portālu (TAP), kas ir integrēts tiešajā darba plūsmā.
Ekonomikas ministrijā uzsver, ka DeskTime nav kontroles, bet gan vadības instruments, kas ļauj vadītājiem savlaicīgi pamanīt darbinieku pārslodzi un efektīvāk plānot resursus.