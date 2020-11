Eksperte: Pieci soļi, kā vecākiem paaugstināt bērna drošību tiešsaistē Ieteikt





Pasargāt sevi un savu ģimeni tiešsaistē ir kļuvis aktuālāk nekā jebkad agrāk. Laikā, kad ne tikai visa pasaule, bet arī pašmāju sabiedrība piedzīvo arvien pieaugošu digitalizācijas vilni, kiberdrošības pratība ir svarīga ikvienam, tomēr jo īpaši – ģimenēm, kurās aug bērni. Jaunieši tiešsaistes vidē pavada arvien vairāk laika, ko nosaka arī attālinātie mācību apstākļi un ierobežojumi fiziskam kontaktam, stāsta “Huawei Mobile Services” Biznesa attīstības vadītāja Latvijā Gunta Kursiša.

Ir viegli saprast, kādēļ rūpējamies par sava mājokļa drošību – mēs vēlamies to pasargāt no “nevēlamiem viesiem”. Līdzīgi ir ar viedierīcēm un piesardzības pasākumiem tiešsaistē, ņemot vērā to popularitāti jauniešu vidū – teju katram mūsdienu jaunietim ir savs viedtālrunis. Tāpat, jauniešu vidū populāra kļuvusi sapņu profesija jūtūberis vai influenceris, un arī saprotama ir vēlme sekot tiešsaistē saviem elkiem, kā arī pašiem veidot un dalīties ar oriģinālu saturu. Šo iemeslu dēļ, jo īpaši jārūpējas par bērnu uzvedības paradumiem un to kontroli attiecībā uz ierīcēm, kuras tie lieto gan publicējot personīgu informāciju sociālajos tīklos, gan piedaloties tiešsaistes forumos, gan lejupielādējot savos viedtālruņos un citās ierīcēs dažādas tiešsaistē pieejamas lietotnes.

Bērni un jaunieši kibertelpā vidēji pavada līdz trim stundām dienā* bieži pakļaujot sevi neskaitāmiem kiberdrošības riskiem, piemēram, tikai 11% no jauniešiem vienmēr izlasa lietošanas noteikumus lejuplādējot jaunu lietotni vai pierakstoties sociālājos tīklos, kā liecina tehnoloģiju uzņēmuma Huawei veiktā aptauja**. Tāpēc vecākiem ir jāuzsver, ka kiberdrošībai vienmēr jābūt prioritātei, un kopā ar bērnu jāievieš pamata pasākumi, lai veicinātu drošību internetā. Tas, pirmkārt, nozīmē sarunu un izpratnes veidošanu par potenciālajiem draudiem, ko rada dalīšanās ar personīga rakstura informāciju sociālajās platformās. Tāpat svarīgi izrunāt jautājumus, kas skar negaidītu svešinieku uzrunu tiešsaistē, uztverot to līdzīgi kā mēs ieteiktu bērnam izturēties attiecībā uz svešinieku mēģinājumiem uzrunāt viņus ārpus mājas.

Pārrunājamo tēmu vidū noteikti jābūt jautājumam par savas identitātes aizsardzību, dalīšanos ar informāciju par savu dzīvesvietu, tālruņa numuru, foto un video materiāliem, kuros redzams mājokļa iekārtojums u.c. sensitīvi faktori. Viens no veidiem, kā skaidrot jauniešiem drošību internetā, ir arī ar tiešsaistes spēļu un tietotņu palīdzību. Huawei AppGallery pieejamās lietotnes tiek kategorizētas pēc vecuma ierobežojumiem, sākot no 3+ vecuma grupas līdz pat 18+, tādējādi palīdzot kopīgi uzmeklēt jaunajai paaudzei atbilstošu un saistošu saturu. Tāpat svarīgi veikt bērnu tālruņa un citu viedierīču ražotāja piedāvātos programmu atjauninājumus, kas bieži vien paredz augstāku ierīču drošības līmeņa instalāciju.

Kā liecina tehnoloģiju uzņēmuma Huawei veiktā aptauja** par individuālo digitālās drošības pratību Latvijā, lielākā daļa jauniešu jeb 75% jau atzīst, ka, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību tiešsaistē, katram tiešsaistes kontam izmanto dažādas paroles, tādā veidā izvairoties no ļaunprātīgas piekļuves personiskai informācijai. Tomēr iepazīstinot jaunāko paaudzi ar kiberdrošību, ieteicams pārliecinieties, ka tiek fiksēts, uzraudzīts un pārraudzīts katrs bērna veidots konts un jāpārliecinās, ka tiek veidotas stingras paroles, iekļaujot dažādu rakstzīmju kombinācijas un tās nesatur informāciju, kuru varētu viegli uzminēt. Lai pasargātu bērnus no potenciāliem kiberdraudiem, svarīgi ir veidot savstarpēju uzticēšanos no pirmās viedierīču lietošanas dienas.

Ne mazāk svarīgi ir pārraudzīt jaunietim pieejamo saturu un aktivitātes tiešsaistē, izpētīt dažādas vecāku kontroles iespējas un apsvērt, kuras no tām ģimenei varētu būt vispiemērotākās, ņemot vērā jauniešu arvien pieaugošo vēlmi lietot viedierīces jebkurā brīvā brīdī. Piemēram, Huawei ir ieviesis AppGallery satura piekļuves vecuma ierobežošanas funkciju – lietotņu izstrādātājiem ir jāuzrāda satura piemērotība attiecīgajam vecumam, kas ļauj vecākiem iestatīt piekļuves ierobežojumus, lai varētu lejupielādēt tikai tās lietotnes, kas atbilst noteiktajam vecuma ierobežojumam. Bērniem pieaugot, vecāku spēja kontrolēt viedierīču lietošanas paradumus samazinās. Tādēļ, jau no mazotnes jāuzsver, ka ekrānlaikam ir konkrētas robežas, kā arī lietošanas noteikumiem jābūt skaidriem un nemainīgiem. Tas ietver gan satura un pieejamo vietņu kontroli, gan laika kontroli, ko bērns pavada lietojot viedierīci.

Bērnu un jauniešu skatījumā internets ir aizraujoša vide, kur komunicēt ar vienaudžiem, veidot jaunus kontaktus, radoši izpausties un dalīties pieredzē. Ieviešot ikdienā pamata drošības paradumus, šī pieredze biežāk būs pozitīva un pasargās no dažādiem riskiem.

* ”Centrs Dardedze” un AS “Latvijas Valsts meži” pasūtīta vecāku aptauja, ko veica “Solid data” 2017. gada aprīlī, tajā piedaloties 404 respondentiem – vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 17 gadiem.

** Aptauja par viedtālruņu kiberdrošības prasmes līmeni Baltijas valstīs, pēc tehnoloģiju uzņēmuma pasūtījuma, veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Rait Group” 2020. gada oktobrī un tajā piedalījās 370 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.