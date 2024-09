Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga dažādos dzīves posmos

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga pēc piedzīvotās operācijas turpina aktīvi darboties Ieteikt







Eksprezidentei Vairai Vīķei-Freibergai rudens iesācies darbīgi – tikko viņa laidusi klajā savu jaunāko grāmatu angļu valodā “The Logic of Poetry. Structure and Poetics of the Latvian Dainas” un pavisam drīz dosies uz Ameriku un Kanādu. Patiesībā grāmatas atklāšana bija iecerēta viņas vārda dienā, taču to nācies pārcelt medicīnisku apsvērumu dēļ, vēstīts izdevumā “Privātā Dzīve”.

Reklāma Reklāma

“Taču tā sanāca, ka man todien bija jādodas pie acu ārsta. Es nebiju kauties. Acu apsārtums, kas vēl ir redzams, man ir operācijas dēļ,” ironizējusi eksprezidente, bet viņas vīrs Imants Freibergs piebildis, ka viņai izņemts miežgrauds.

Šobrīd Vaira Vīķe-Freiberga turpina darbu pie jaunas grāmatas. Viņa raksta par bērnības un skolas gadiem Marokā, studijām Toronto un prezidentūru Latvijā. Viņasprāt, šis darbs viņai aizņems vismaz vēl vienu vasaru.

Runājot par plānoto komandējumu, eksprezidente atklāj, ka Amerikā viņa ir vadītāja starptautiskai organizācijai, kas rīko divu dienu konferenci. Savukārt pēc tam viņa ar vīru dosies uz Kanādu. “Šīs valsts valdība ir izlēmusi man pasniegt ordeni,” Vaira Vīķe-Freiberga atklāj, piebilstot, ka to piešķir par izciliem sasniegumiem dažādiem jomu pārstāvjiem, kas ar savu darbu un rīcību ir centušies padarīt pasauli labāku.

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!









































Levits un Vīķe-Freiberga iestāda veltījuma ozolus Likteņdārzā













































































































Kā karaliene Elizabete II viesojās pie Vairas Vīķes-Freibergas un laipni sasveicinājās ar latviešiem