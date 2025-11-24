“Es liku orhidejai ziedēt pusgadu” – sieviete atklāj auga “slepeno” kopšanas veidu 0
Orhidejas jau sen tiek uzskatītas par retām un eksotiskām puķēm, tāpēc tās var būt grūti audzējamas. Var būt grūti panākt, lai orhideja jūs ar savu ziedēšanu priecētu ilgstoši, raksta izdevums Express. Taču orhideju cienītāja Karta Magna pastāstījusi, kā viņai izdevies sasniegt satriecošu sešu mēnešu ziedēšanas periodu – to palīdzēja rūpīgi noslīpēts kopšanas režīms.
Triki un padomi
Instrukcijas viņa ievietoja Facebook lapā Orhideju triki un padomi. Orhideju kopšana ir balstīta uz trim galvenajiem elementiem: konsekventu laistīšanas grafiku, ikmēneša barošanu un stādīšanu mulčā, nevis sūnās.
Pēc Magnas teiktā, šīs metodes ir izrādījušās efektīvas, saglabājot orhideju “zaļu, sulīgu un sulīgu”, vienlaikus pagarinot auga ziedēšanas ciklu daudz ilgāk, nekā parasti to dara lielākā daļa orhideju.
Galvenais Magnas veiksmes faktors ir viņas ikmēneša barošanas grafiks. Viņa iesaka reizi mēnesī lietot vieglu orhideju mēslojumu, lai nodrošinātu augu ar nepieciešamajām barības vielām, nepārslogojot to. Viņasprāt, tieši šī pastāvīgā barības vielu piegāde bija atslēga, lai orhideja ziedētu sešus mēnešus.
Viņa arī brīdina par pārmērīgu laistīšanu, kas var kaitēt orhidejām – tām pietiek ar 100-150 ml krāna ūdens nedēļā. “Tas ir pietiekami, lai apakšējās saknes būtu veselīgas un mitrinātas”.
Tāpat tradicionālo substrātu, piemēram, sūnu, vietā, kas satur vairāk mitruma un var izraisīt sakņu puvi, Magna dod priekšroku mulčas izmantošanai, kas nodrošina labāku gaisa plūsmu uz saknēm un novērš mitruma uzkrāšanos.