VIDEO. Slēpotāji izveido sirds formu, pieminot traģiskā ugunsgrēka upurus Šveicē 0

LA.LV
22:22, 10. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Šveicē publicēts aizkustinošs video, kurā slēpotāji pulcējušies, lai Kransmontana kalnu kūrorta slēpošanas trasē izveidotu sirds formu, pieminot Jaungada naktī traģiskā ugunsgrēkā bojāgājušos cilvēkus.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki 45
Lasīt citas ziņas

Šis simboliskais žests veltīts upuriem, kuri gāja bojā ugunsgrēkā bārā “Le Constellation”. Saskaņā ar oficiālo informāciju liesmās dzīvību zaudēja 40 cilvēki, savukārt vēl 116 personas guva ievainojumus. Ugunsgrēks izcēlās Jaungada vakarā un kļuva par vienu no smagākajām šāda veida traģēdijām Šveicē pēdējo gadu laikā.

Slēpotāju veidotā sirds forma kalnos kļuvusi par klusuma un līdzjūtības simbolu, paužot solidaritāti ar bojāgājušo tuviniekiem un visu valsti sēru brīdī. Video strauji izplatījies sociālajos tīklos, uzrunājot skatītājus ar savu vienkāršo, bet emocionāli spēcīgo vēstījumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Slepeni ierakstītas sarunas nav pierādījums? Bīstams precedents Latvijā saistībā ar būvniecības karteli
“Vai jūs interesē fakti vai tikai kliegšana?” Žurnāliste Ilze Nagla reaģē uz Aināra Šlesera pārmetumiem
“Pirms nav par vēlu!” Tramps draud Venecuēlai un Kubai

Tikmēr Šveices prokuratūra sākusi kriminālizmeklēšanu pret bāra “Le Constellation” vadību, lai noskaidrotu iespējamos ugunsdrošības pārkāpumus un atbildību par notikušo. Izmeklēšana turpinās, kamēr sabiedrība un upuru tuvinieki gaida atbildes uz jautājumu, kāpēc šāda traģēdija vispār varēja notikt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
No traģēdijas varēja izvairīties… Šveicē, bārā, kur Jaungada naktī gāja bojā 40 jaunieši, gadiem nebija veikta ugunsdrošības pārbaude
Dzīva sadega 14 gadus veca meitene… Policija turpina identificēt sadegušos ķermeņus gadu mijas traģēdijā Šveicē
VIDEO. Pasažieri gatavi pat gaidīt rindā: Šveices jodelējošais autobusa vadītājs braucienu padara par neaizmirstamu piedzīvojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.