VIDEO. Slēpotāji izveido sirds formu, pieminot traģiskā ugunsgrēka upurus Šveicē 0
Šveicē publicēts aizkustinošs video, kurā slēpotāji pulcējušies, lai Kransmontana kalnu kūrorta slēpošanas trasē izveidotu sirds formu, pieminot Jaungada naktī traģiskā ugunsgrēkā bojāgājušos cilvēkus.
Šis simboliskais žests veltīts upuriem, kuri gāja bojā ugunsgrēkā bārā “Le Constellation”. Saskaņā ar oficiālo informāciju liesmās dzīvību zaudēja 40 cilvēki, savukārt vēl 116 personas guva ievainojumus. Ugunsgrēks izcēlās Jaungada vakarā un kļuva par vienu no smagākajām šāda veida traģēdijām Šveicē pēdējo gadu laikā.
Slēpotāju veidotā sirds forma kalnos kļuvusi par klusuma un līdzjūtības simbolu, paužot solidaritāti ar bojāgājušo tuviniekiem un visu valsti sēru brīdī. Video strauji izplatījies sociālajos tīklos, uzrunājot skatītājus ar savu vienkāršo, bet emocionāli spēcīgo vēstījumu.
Tikmēr Šveices prokuratūra sākusi kriminālizmeklēšanu pret bāra “Le Constellation” vadību, lai noskaidrotu iespējamos ugunsdrošības pārkāpumus un atbildību par notikušo. Izmeklēšana turpinās, kamēr sabiedrība un upuru tuvinieki gaida atbildes uz jautājumu, kāpēc šāda traģēdija vispār varēja notikt.