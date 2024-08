Foto: Kristaps Mednis “Latvijā atgriezos ar sapratni, ka savu dzīvi vēlos tādu, lai pamostoties zinu, ka man ir stabils darbs, kas patīk, kam ir sava misija, nav rutīnas un ir prieks strādāt.”

Strādāt farmācijā Sabīne Pauga izvēlējusies, apzinoties šīs jomas svarīgumu, mērķtiecīgi un rūpīgi apguvusi nebūt ne vienkāršos studiju priekšmetus un ir gandarīta par to, ka ik dienu var doties uz darbu, kas allaž mudina augt un pilnveidoties. Viņa ir farmaceita asistente “Mēness aptiekā” Jelgavā.

“Jā, man ir stabils darbs!”

Aptiekā Sabīne ir gandrīz četrus gadus, taču kā diplomēta farmaceita asistente strādā vien mazliet vairāk par gadu.

“Studējot Kultūras akadēmijā, ieguvu bakalaura grādu kultūras teorijā un vadības zinībās. Pēc tam kādu laiku esmu dzīvojusi Jaunzēlandē, arī Amerikā. Latvijā atgriezos ar sapratni, ka savu dzīvi vēlos tādu, lai pamostoties zinu, ka man ir stabils darbs, kas patīk, kam ir sava misija, nav rutīnas un ir prieks strādāt. Ieraudzīju “Mēness aptiekas” piedāvājumu par uzņēmuma finansētām farmaceita asistenta studijām un izlēmu pieteikties. Uzrunāja šī darba stabilitāte, un ļoti vēlējos, lai man ir viens liels nozīmīgs uzdevums, ko darīt, viena profesija, par ko esmu pārliecināta. Te nu es esmu!” priecīgi atzīst Sabīne. Vislielākās bažas bijušas par ķīmiju: “Ar uzņēmību un labu kursabiedru atbalstu, kopā mācoties un kopā pārvarot satraukumu, tiku galā ar visu. Tagad saku: ja spēj apgūt ķīmijas priekšmetus, pārējais šķiet kā pastaiga pludmalē. Viss ir iespējams, ja ir motivācija un interese.”

Tos, kuri vēl svārstās, domājot par farmaceita asistenta studijām, Sabīne iedrošina: “Tas ir salīdzinoši īss laika posms, kas jāpārdzīvo, koncentrējoties uz galveno. Tā ir arī rakstura pārbaude, kas ļauj saprast, uz ko esi spējīgs. Jā, ir kāda negulēta nakts, ir jāupurē brīvdienas un izklaides pasākumi, reizēm šķiet, ka dzīve skrien garām, taču, pabeidzot studijas, saproti, ka tik traki jau nebija un tas ir tā vērts.”

No pirmās dienas – aptiekā

Tā ir liela priekšrocība, ka, jau uzsākot studijas, ir iespēja būt praksē aptiekā, veicot vienkāršus darbus. Sabīne stāsta: “Var iepazīt aptieku, vērot kolēģus, mācīties no viņiem, un pamazām veidojas tādas zināšanu un pieredzes “mežģīnes”, kā raksta elementi viens otru papildina – jo vairāk zini, jo vairāk vari izdarīt. Neatsverams šai laikā bija “Mēness aptiekas” kolēģu atbalsts, palīdzība un iedrošinājums, tāpēc joprojām esmu tajā pašā aptiekā, kurā studiju laikā apguvu praktiskās iemaņas. Tikai nokļūstot aptiekas vidē, saproti, ko šis darbs nozīmē, vai tu to vēlies un vari. Man ir paveicies ar kolēģiem un vadītāju – guvu fantastisku pirmo iespaidu un emocijas par profesiju. Paldies kolēģiem, ka jau no pirmās dienas iedrošināja, ticēja, atbalstīja, dalījās zināšanās un pieredzē, neskopojās ar savu laiku un padomiem. Vienmēr to paturēšu prātā, lai kādreiz arī savas zināšanas nodotu tālāk.”

Foto: Kristaps Mednis “Sabīne kopā ar Egitu Šafiku, kuras pieredze un atbalsts joprojām nozīmīgs jaunajai kolēģei.”

Ar sirsnību Sabīne atceras izlaiduma dienu: “To patiešām izbaudīju, likās, ka visa pasaule ir pie kājām! Novērtēju, ka studiju laikā iepazinos ar lieliskiem dažāda gadagājuma un dzīves pieredzes kursabiedriem, sadraudzējamies un mums bija kopīga pārliecība, ka apgūstam brīnišķīgu profesiju. Tā ir laba sajūta – no rīta celties un zināt, ka ir darbs un nākotne, ka cilvēki tavu darbu novērtē, saka paldies un dažs pat svētkos apsveic. Kādi esam pret cilvēkiem, tādu attieksmi saņemam pretī.”

Aptieka ir veselības pietura

“Strādāju aptiekā, kas atrodas tirdzniecības centrā, apmeklētāju ir daudz, un katra diena nes kaut ko jaunu. Vienmēr izjūtam milzīgu atbildību par saviem klientiem. Mūsu aptieka ir kā veselības pietura – te varam ne tikai izsniegt zāles un farmaceita uzraudzībā konsultēt par to lietošanu vai sniegt ieteikumus par profilaksi un veselības uzturēšanu. Varam izmērīt asinsspiedienu, ir bijuši gadījumi, kad izsaucam arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Aptiekai ir liela nozīme vietējā kopienā – mēs esam vajadzīgi! Cilvēki nāk parunāt par savu veselību, iegādāties zāles, nepieciešamās higiēnas, ādas kopšanas un citas preces, un tas viņiem kļūst pat par zināmu rituālu. Piemēram, pirmdienās aptiekā noteikti iegriežas pensionāri, kas ir mūsu pastāvīgie klienti, lai izmantotu īpašo atlaižu iespējas,” stāsta Sabīne Pauga un piebilst, ka pats svarīgākais visu paaudžu vietējiem cilvēkiem ir veselības aprūpes speciālistu – farmaceitu un farmaceita asistentu – pieejamība. Aptiekai ir garas darba stundas un ikviens var rast laiku, lai ienāktu konsultēties.

Sabīne atzīst, ka bieži vien aptieka ir pirmais pieturas punkts ceļā pie ārsta: “Nereti no klientiem dzirdam, ka ārstiem ir grūti piekļūt vai ka “ar tādām problēmām negribas ārstu traucēt”, bet šeit, aptiekā, cilvēks pastāsta un saņem padomu, kā rīkoties. Daudzos gadījumos tas tomēr ir pamudinājums doties pie ārsta. Dzirdot to no farmaceita, cilvēki aizdomājās, ieklausās, jo īpaši, ja ar farmaceitu vai farmaceita asistentu ir laba saskarsmes pieredze, kas iedrošina uzticēties. Sarunai ir milzīga nozīme!”

Sadarbības pamats – uzticēšanās

Sabīne saka: “Ikviens var būt drošs, ka aptiekā ar viņu sarunājas veselības aprūpes speciālists. Vērtīgais, ko varam sniegt, protams, ir mūsu zināšanas par zālēm, to pareizu lietošanu, blakusparādībām, mijiedarbību, nesaderību. Taču vienmēr ir svarīgi runāt arī par profilaksi un veselību veicinošu, aktīvu dzīvesveidu.

Nereti klienti atnāk uz aptieku, jo internetā ir izlasījuši un secinājusi, ka jālieto kāds preparāts. Mūsu uzdevums kopā ar farmaceitu ir atbildīgi iedziļināties, iztaujāt un palīdzēt saprast, vai tiešām tas ir nepieciešams un drošs, vai varbūt var izrādīties pat konkrētam cilvēkam veselībai nevēlams. Lielākoties sākam ar jautājumu, vai ir veiktas analīzes, un bieži atbilde ir noliedzoša. Ir svarīgi, lai cilvēki padomā un nopietnāk pievēršas veselībai, lai zina, ka analīzes ir informatīvas un var palīdzēt saprast, kā patiešām organismā trūkst un ko papildus uzņemt nevajadzētu. Interneta dzīlēs nebūs ieteikuma, kas derīgs pilnīgi visiem.”

Zināšanas un pieredze – zelta vērtē

Par galveno vērtību Sabīne uzskata savas zināšanas farmakoloģijā un veselības aprūpē, visu, kas apgūts ne tikai koledžā, bet arī praksē. “Aptiekā nekad nav divu vienādu dienu. Kaut arī mūsu darbs ir stingri reglamentēts, saskarsme ar cilvēkiem ir tik daudzveidīga! Vienmēr ieklausos arī kolēģu piedzīvotajās situācijās, tās kopīgi analizējam, pielāgoju savai pieredzei, domāju, kā rīkotos un ko no tā varu mācīties. Zināšanas papildinām katru dienu, bez tā jau aptiekā strādāt nav iespējams. Arvien ir jauni produkti, kas jāiepazīst, cilvēki nāk ar visdažādākajiem jautājumiem, uz ko jāspēj atbildēt, balstoties uzticamos informācijas avotos. Jāseko līdzi jaunumiem gan medikamentu, gan uztura bagātinātāju piedāvājumā, daudz jāinteresējas, jālasa zinātniskā literatūra, pētījumi, jāprot orientēties interneta resursos, jāapmeklē tālākizglītības kursi, ko piedāvā gan “Mēness aptieka”, gan Latvijas Farmaceitu biedrība. Man ir svarīgi, lai tad, kad runāju ar klientiem, savu sacīto varu pamatot, balstīt pierādījumos. Tas nenoliedzami palielina klientu uzticēšanos aptiekas darbinieku kompetencei,” saka Sabīne un dalās priekā par to, ka arī viņai aptiekā jau ir savi pastāvīgie klienti, “ir labi apzināties, ka man uzticas un es spēju cilvēkiem palīdzēt.”

Paverot nākotnes aptiekas durvis

Doma par to, kā aptieka un farmaceitiskā aprūpe varētu attīstīties nākotnē, Sabīnei nav sveša: “Tā man ir tuva tēma – koledžā rakstīju noslēguma darbu par interneta resursu izmantošanu farmaceitiskajā aprūpē. Vēlme būtu, lai aptiekas mājaslapā klientiem ir pieejama kvalitatīva, zinātniska, uzticama informācija par medikamentiem ar atsaucēm uz neatkarīgiem pētījumiem. Nākotnes aptiekā būtu noderīgi arī mūsdienīgi tehniskie risinājumi, piemēram, ja zināmā mērā automatizētu aptiekas produktu izsniegšanu, iesaistot tehnoloģijas, varētu izvairīties no iespējamām cilvēciskām kļūdām, un būtu vairāk laika klientu farmaceitiskajām konsultācijām, sarunām par profilaksi, sadarbībai ar citiem veselības aprūpes sniedzējiem, būtu iespējama operatīvāka komunikācija ar ārstiem par zāļu pieejamību un, ja nepieciešams, to aizvietošanu.”

Sabīne ir pārliecināta – jauninājumi pamazām būs, un uzsver, ka jau tagad klientiem ir pieejama kāda būtiska priekšrocība. Lai saņemtu personalizētu farmaceitisko konsultāciju un izteiktu to, ko neizdodas vai nav ērti pārrunāt aptiekā, ar farmaceitu var sazināties tiešsaistē (online).

Tos, kuri mēro ceļu uz aptieku, Sabīne mudina šo gājienu iepriekš mazliet plānot – pārdomāt, ko vēlas pajautāt, pierakstīt uz papīra, kas vajadzīgs, lai aptiekā nejustos apjukuši. “Gribētos arī, lai gan tagad, gan nākotnē cilvēki cits pret citu izturas ar cieņu, lai ir līdzjūtīgāki un empātiski, jo savu reizi ikvienam no mums var būt kāds pārdzīvojums, un katram ir vajadzīgs atbalsts un sapratne,” apzinoties savas profesijas jēgu un nozīmi, saka farmaceita asistente Sabīne Pauga.