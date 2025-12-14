Inflācija ir smagi pamainījusi mūsu visu dzīves, jo pārtika dārga, kredītu procenti aug, algas diemžēl kāpj daudz lēnāk un kaut kā, kā nu katrs prot, šis laiks ir jāpārdzīvo. Savā pieredzē par algām, ienākumiem un dārgi dzīvi TV24 raidījumā “Preses Klubs” dalās arī Kaspars Markševics, Latvijas Bērnu atbalsta fonda vadītājs, Latvijas Radio 2 ētera balss, dziedātājs.
“Es strādāju divos darbos un vēl mazliet, oficiāli saņemu divas algas – vienu sabiedriskajā medijā, otru savā nevalstiskajā organizācijā, un vēl papildus muzicēju, bet, ticiet man, man ir grūti kādu naudu uzkrāt. Man ir divas meitas, kuras jāskolo, kurām ir savas vajadzības, ir kredīts, kas jāmaksā, nav vienkārši. Nedzīvojam slikti, bet kaut ko uzkrāt nav vienkārši!” Markševics teic.
Viņš min, ka visdrīzāk uzkrāt šodien var cilvēki, kuru alga pārsniedz 3000 eiro.
“Mums Latvijā ir daudz cilvēku, kuri pelna 700-800 eiro un nekad tādu lielu algu nenopelnīs,” viņš norāda.
Jautāju ekonomistam Pēterim Strautiņam, kādas algu svārstības mūs sagaida jaunajā gadā?
“Minimālā alga 2026. gadā bruto izteiksmē būs 780 eiro, tā būs par 5,4% augstāka nekā 2025. gadā. Paredzētais minimālās algas pieaugums ir mazāks par sagaidāmo vidējās algas kāpumu, kas varētu būt ap 7%, tā varētu sasniegt apmēram 1950 eiro.
Tātad minimālā alga būs 40% no vidējās algas. Visbiežāk minimālo algu salīdzina ar algas mediānu jeb atalgojumu, ko saņem “visvidējākais” darbinieks, kas ir tieši pa vidu visam ienākumu sadalījuma spektram.
Algas mediāna Latvijā nākamgad varētu būt ~1580 eiro, tātad minimālās algas attiecība pret to varētu būt ~49%. Šāds slieksnis ir uzskatāms par diezgan zemu, ir vairākas ES valstis, kur šī attiecība (šogad) ir virs 60%, piemēram,
var minēt Franciju, Portugāli, Slovēniju, Bulgāriju, bet Polijā tā ir 59%. Tātad var teikt, ka minimālās algas līmenis noteikts piesardzīgi, lai neradītu nozīmīgu bezdarba pieauguma risku. Tas gan arī nozīmē, ka to cilvēku skaits, kam minimālās algas celšana palielinās viņu faktiskos ienākumus, nebūs liels.
Tipisks piemērs darbavietām, kurās atalgojums citās valstīs nereti ir minimālās algas līmenī vai nedaudz virs tā, ir vienkāršākie darbi mazumtirdzniecībā un ātrajā ēdināšanā. Atgādinājumus, ka vismaz Rīgas reģionā arī šādās vietās algas mēdz būt ievērojami virs minimālās algas sliekšņa, nereti var redzēt veikalu skatlogos, kur arvien biežāk redz ziņas par darbinieku meklēšanu. Saskaņā ar maniem vērojumiem, solītais atalgojums tipiski ir 30-50% virs minimālās algas. Tas liek domāt, ka likumā noteiktais minimālās algas slieksnis faktisko darba samaksu ietekmē galvenokārt šādās situācijās:
1. Apvidos ar visaugstāko bezdarba līmeni, kur cilvēkiem ir ļoti ierobežotas izvēles iespējas.
2. Gadījumos, kad cilvēkus strādāt šo darbu mudina arī cita motivācija – vēlme iegūt pieredzi, entuziasms vai pienākuma sajūta, darbs radinieku uzņēmumos, sava biznesa uzsākšana.
3. Darba tirgus pētniekiem ir labi zināms – jo mazāka ir uzrādītā alga, jo lielāka varbūtība, ka cilvēks kaut ko saņem papildus. Daudzos gadījumos minimālās algas līmenis novelk līniju, zem kuras nevar “optimizēt” darbaspēka nodokļus, tas neatspoguļo visus darba ienākumus,” viņš skaidro.
Cik liela ir tava alga? Vai tev ir kāds padoms, kā iekrāt? Varbūt tev ir tieši negodīgi zema alga? Raksti man uz [email protected].