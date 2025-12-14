Latvija kara laikā kļuvusi par galveno ES dabīgā kaučuka ceļu uz Krieviju 0
Drošības iestādes vērtē dabīgā kaučuka eksportu uz Krieviju caur Latviju, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “De facto”.
Tāpat raidījumā informē, ka Latvija diskusijās par nākamo jeb 20. sankciju paketi, kas gaidāmas nākamā gada sākumā, aicināšot dabīgo kaučuku pakļaut sankcijām. Lielāka skaidrība par to, kāda varētu izskatīties nākamā sankciju pakete, gaidāma martā.
Radījumā atzīmē, ka pagājušajā gadā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm uz Krieviju aizveda gandrīz 2000 tonnu dabīgā kaučuka un atbilstoši muitas deklarācijām datubāzē “Export Genius”, pēc Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes ziņotā, viens no galvenajiem ES dabīgā kaučuka piegādes ceļiem uz Krieviju, kur to izmanto arī militāro lidmašīnu riepu ražošanā, ved caur Latviju.
Raidījumā skaidro, ka dabīgo kaučuku pamatā ražo Malaizijā un Indonēzijā. Ņemot vērā, ka šīs valstis nav sankciju režīmā, dabīgo kaučuku no tām parasti uz Krieviju eksportē pa tiešo vai caur Ķīnu. Taču kaučuks Krievijā nonāk arī caur Eiropas valstīm. Ukrainā secināts, ka pērn piegādātāji no ES uz Krieviju aizveda dabīgo kaučuku vairāk nekā 2,5 miljonu eiro vērtībā, tostarp Latvija nodrošinājusi 86% no visa dabīgā kaučuka, kas no ES piegādāts Krievijai, kamēr 14% piegādāti no Itālijas.
Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes pētījumā minēts, ka pērn caur Latviju uz pieciem ar Krieviju saistītiem uzņēmumiem dabīgo kaučuku vairāk nekā divu miljonu eiro vērtībā sūtīja divi Latvijas uzņēmumi. Pēc “Lursoft” datiem, viens uzņēmums nodarbojas ar transporta atbalsta pakalpojumiem, bet otrs – ar starpniecības pakalpojumiem kravu transporta jomā. Abās kompānijās raidījumam noliegts, ka tās pērn būtu sūtījušas kravas minētajiem uzņēmumiem. Abās arī apgalvots, ka tās stingri ievēro likumu un saistošo normatīvu prasības. Turklāt ar Krieviju saistītie uzņēmumi, kas caur Latviju oficiāli saņem dabīgo kaučuku, nav iekļauti ES sankciju sarakstā, atzīmē raidījums.
Tāpat raidījums ziņo, ka pēc tam, kad arī medijs “Politico” ziņoja, ka caur Latviju uz Krieviju plūst dabīgais kaučuks, situāciju izmeklē drošības iestādes.
“Jāsaprot, vai ir noticis tiešām sankciju pārkāpums, vai ir bijusi piegāde tieši militārajam kompleksam. Šobrīd mēs gaidām atzinumu no mūsu drošības iestādēm,” raidījumam pauda Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.
Šo drošības iestāžu atzinumu Ārlietu ministrija cer sagaidītu tuvāko divu nedēļu laikā, piebilstraidījumā.
Raidījumā min, ka dabīgais kaučuks ir ļoti pieprasīts, jo tā īpašības nevar pilnībā atkārtot sintētiskie kaučuka aizstājēji. Krievija, kas kaučuku izmanto, tostarp militāro lidaparātu riepu ražošanai, ir atkarīga no šīs izejvielas importa. Dabīgais kaučuks, atšķirībā no sintētiskā, pašlaik nav pakļauts sankcijām.
“Krievijā ražo sintētisko kaučuku, taču tam nav tādas īpašības, kādas piemīt dabīgajam kaučukam un kas nepieciešamas lidmašīnu riepu izturībai, ilgmūžībai un darbības efektivitātei,” skaidroja Ukrainas Ekonomiskās drošības padomes analīzes, izmeklēšanas un pētījumu direktore Olena Jurčenko.
Raidījumā min, ka dabīgo kaučuku Krievijā izmanto arī tādu lidmašīnu riepu ražošanā, kas veic raķešu un aviobumbu triecienus Ukrainai.
“De facto”, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, norāda, ka pēdējos piecos gados kaučuka un tā izstrādājumu eksports no Latvijas uz Krieviju bijis ļoti svārstīgs. Līdz 2023. gadam tas strauji pieauga, taču pēc tam – būtiski samazinājās. 2023. gadā kaučuka un tā izstrādājumu eksports uz Krieviju sasniedza 41,15 miljonus eiro, bet 2024. gadā šo preču eksports samazinājās līdz 19,97 miljoniem eiro. Šajos Centrālās statistikas pārvaldes datos gan neparādās kaučuks, kas reeksportēts.
2025. gada novembra beigās “Politico” ziņoja, ka 2024. gadā no ES uz Krieviju tika eksportētas gandrīz 2000 tonnas dabiskā kaučuka 5,1 miljona ASV dolāru vērtībā. Lai gan uz sintētisko kaučuku kopš 2023. gada attiecināti ES ierobežojumi, kas 19. sankciju paketē tika vēl vairāk pastiprināti, “dabiskais kaučuks lielā mērā paliek neskarts”, rakstīja izdevums. Viens no lielākajiem piegādātājiem ir Latvijas uzņēmums, kas Krievijas uzņēmumiem, kā arī Aizsardzības ministrijai, piegādājis dabisko kaučuku vairāk nekā 2,2 miljonu ASV dolāru vērtībā, rakstīja izdevums.