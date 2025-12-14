“Es nezināju, jo tā ir tā kā vīra saimniecība!” Kā Jelgavas domes deputāti izskaidro, ka par Eiropas naudu noasfaltēti ceļi uz viņu īpašumiem 9
Pašvaldībām no Eiropas Savienības fondiem ir iespēja saņemt naudu uzņēmējiem vajadzīgas infrastruktūras sakārtošanai. Jelgavas novadā šo programmu līdzekļus iegulda pašvaldības grants ceļu asfaltēšanā. Izpētot tuvāk, atklājies, ka vairāki ceļi noasfaltēti tieši pie novada domes deputātiem pietuvinātu cilvēku mājām un saimniecībām, vēsta raidījums “Nekā Personīga”.
Grūti izbraucams, nomaļš zemes ceļš, bet pēdējie kilometri līdz privātmājai vai saimniecībai – svaigi asfaltēti par Eiropas naudu. Šāds skats atrodams vairākās vietās Jelgavas novadā. Šos ceļus novadā sauc par “uzņēmēju ceļiem”. Eiropa finansē 85%, bet pašvaldība iegulda – 15% no kopējās summas. Uzņēmēji, kam ceļu tuvumā ir saimniecība, apņemas attīstīt un palielināt savu biznesu, pieņemot dabā papildu cilvēkus un investējot.
Ar šādu mehānismu Jelgavas novadā noasfaltēti vairāki ceļu posmi, kas ved uz esošo un bijušo domes deputātu īpašumiem. Atjaunot ceļu gar Vilces dzirnavu drupām lūdza zemnieku saimniecība “Terēņi”, kas pieder Kasparam Dugem – deputātes Lolitas Duges dzīvesbiedram. Viņu īpašums ir vienīgās būves pie nesen asfaltētā ceļa.
Duge saņem algu vīra saimniecībā. Viņa ir deputāte kopš 2021.gada un piedalījās domes sēdē, kurā lēma par Vilces dzirnavu ceļa iekļaušanu projektā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to viņai aizrādīja. Duge šogad ievēlēta arī nākamajā domes sasaukumā.
“Pēc tam es dabūju aizrādījumu, un es arī patiesībā atzinu un pateicu, ka es nezināju, jo tā ir tā kā vīra saimniecība. Tā neatkārtosies, ka man kā deputātei, kurai ir patiesībā tikai tas pirmais sasaukums, par to nebiju aizdomājusies, lai gan tas ceļš jau nav tīri ieguvums saimniecībai vien, tur ir visi, kas pa ceļu brauc,” izsakās Jelgavas novada domes deputāte (ZZS) Lolita Duge.
Ceļš gar dzirnavām tika atjaunots kopā ar vēl pieciem posmiem. Par to asfaltēšanu Eiropa samaksāja 2,7 miljonus eiro, pašvaldība – vairāk nekā 700 tūkstošus.
Nepilnus divus kilometrus garais posms no Kalnrozēm līdz Augstkalnes ceļam atjaunots pēc deputāta Jura Lavenieka (ZZS) saimniecības “Valneri” lūguma. Tas ved uz ceļa galā esošu dzīvojamo māju. Lavenieks bija pašvaldības deputāts kopš 2005. gada, bet šogad domē neiekļuva.
Savukārt domē no ZZS šogad ievēlēts Uldis Caune. Viņa ģimenes saimniecības “Ivulla” un “Laimas” savulaik arī pieteicās ceļa atjaunošanai. 680 metrus garais ceļš atrodas Bērvircavā un ved uz privātmāju, kur nekāda saimnieciskā darbība nav vērojama. Šo ceļu būvēja vienā projektā ar vēl trim uzņēmēju ceļiem, ieguldot pāri miljonam eiro.
Deputāts par šo ceļu telefonsarunā stāsta nelabprāt, bet piedāvā izrādīt citu “uzņēmēju ceļu”, kas nesen tapis ar viņa saimniecību iesaistīšanos. Kopā ar vēl trim mazākiem ceļu posmiem tas izmaksājis 3 miljonus eiro, no kuriem 2,1 nāca no Eiropas fondu līdzekļiem.
“Šis ceļa posms ir 6,1 kilometrs. Šeit bija iepriekš grants segums. Un patiesībā ļoti lielus posmus tas ceļš jau bija zem lauka līmeņa. Nu, šeit bija ļoti slikts ceļš. Man te ir lauki, citām saimniecībām. Un tad bija iespējas pieteikties uz tiem uzņēmēju ceļiem. Ja es nemaldos, mums bija jārada astoņas darba vietas un kaut kur 600 tūkstoši jāinvestē saimniecībās, un tad šo projektu varēja realizēt,” atbild Jelgavas novada domes deputāts (ZZS) Uldis Caune.
Lai tiktu uz svaigi asfaltētajiem posmiem, nereti jābrauc pa sliktiem grants ceļiem. Pa tiem brauc sabiedriskais transports, un pie tiem redzami lieli uzņēmumi. Dome skaidro – šie ir valsts ceļi, tajos pašvaldība nevar ieguldīt. Pārņemt tos novada īpašumā arī nevēloties, jo uzturēšana tad būs pašvaldības uzdevums.
Vasarā uz viens no svaigi asfaltētajiem ceļiem bija nožogots ar vārtiem, kas ir pretrunā Eiropas programmu noteikumiem. Uz to norādījusi uzraugošā aģentūra. Šonedēļ, kad “Nekā personīga” apmeklēja konkrēto ceļa posmu, vārti bija pazuduši.
Kā uz jautājumiem atbild Liene Rulle, Gundars Liepa, Ingus Zālītis un Kaspars Sniedzītis? Skaties sižetā.