Latvijai vēl ir, kur augt: ārsts salīdzina mūsu gatavību krīzēm ar Izraēlu
LTOS ortopēds un Latvijas Ortopēdu asociācijas prezidents Mārtiņš Malzubris TV24 raidījumā “Dr. Apinis” komentēja Latvijas medicīnas sistēmas gatavību krīzes situācijām. Viņš uzsvēra, ka gatavības nekad nevar būt par daudz, taču Latvijai joprojām ir ievērojamas iespējas pilnveidoties.
M. Malzubris norādīja, ka gatavošanās krīzēm vienmēr balstās uz mēģinājumiem prognozēt, kādi resursi, zināšanas un risinājumi būs nepieciešami ārkārtas situācijās. Viņaprāt, neviena valsts nevar būt pilnībā gatava visiem scenārijiem.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka, runājot ar kolēģiem un apmeklējot dažādas slimnīcas, viņam neesot radies iespaids, ka Latvijas situācija būtu sliktākā. Tomēr, pēc viņa teiktā, Latvijai noteikti vēl ir daudz kur augt.
Kā piemēru un sava veida etalonu ārsts minēja Izraēlu, kur krīžu gatavība esot ļoti augstā līmenī. Viņš uzsvēra, ka Izraēlā gan infrastruktūra, gan sabiedrības kopējā sagatavotība ir daļa no ikdienas realitātes.
