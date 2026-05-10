Tā ir cīņa starp kaķi un peli: eksperts par Krievijas “spēlītēm” sankciju apiešanā 0

22:03, 10. maijs 2026
Sankciju politika pret Krieviju ir nepārtraukts process, kurā viena puse ievieš ierobežojumus, bet otra mēģina tos apiet, TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks.

Viņš salīdzināja šo procesu ar cīņu starp kaķi un peli: Eiropas Savienība ievieš sankcijas, Krievija meklē apiešanas ceļus, savukārt ES cenšas šos ceļus aizvērt.

Pēc Kužnieka teiktā, 20. sankciju pakotne pastiprina spiedienu tieši tajās jomās, kur Krievija mēģina apiet ierobežojumus. Viņš uzsvēra, ka sankcionēto vidū ir ne tikai Krievijas uzņēmumi, bet arī trešo valstu uzņēmumi, kas palīdz Krievijai apiet sankcijas.

Kužnieka ieskatā tas ir būtisks signāls pārējai pasaulei, ka palīdzība sankciju apiešanā nepaliks bez sekām.

