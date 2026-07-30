FOTO. 6 pārsteidzošākie “Google Maps” atradumi – starp tiem arī kāda neparasta vieta Latvijā 0

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LA.LV
18:00, 30. jūlijs 2026
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Google Maps jau sen vairs nav tikai rīks, kas palīdz atrast īsāko ceļu līdz galamērķim. Daudzi to izmanto arī kā iespēju virtuāli apceļot pasauli, pētot nomaļas salas, tuksnešus, kalnus un citas vietas, kurās, iespējams, nekad dzīvē nenāksies nokļūt. Nereti šādu digitālo ceļojumu laikā izdodas pamanīt neparastus objektus, kas rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.

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Internetā pat izveidotas īpašas kopienas, kurās cilvēki dalās ar saviem dīvainākajiem atradumiem Google Maps satelītattēlos. Viena no zināmākajām ir vietne “MapOddity”, kur apkopotas pasaules noslēpumainākās vietas. Dažas no tām izskatās biedējošas, citas – gluži neticamas, taču visām ir savs stāsts.

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