VIDEO. “Tā ir ķēmošanās!” Komiķa parodija par Maestro Raimondu Paulu pamatīgi saniknojusi sabiedrību 7
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies komiķa un satura veidotāja Ernesta Cimanska publicētais video, kurā viņš humoristiskā manierē atdarina Maestro Raimondu Paulu, ironizējot par Pitbull koncerta atcelšanu Latvijā.
Video, kas publicēts sociālajā vietnē “Facebook”, ieraksta tā autors pievienojis īsu komentāru: “Maestro R. Pauls skaidro patieso Pitbull koncerta atcelšanas iemeslu.” Tajā Cimanskis atdarina Maestro raksturīgo runas manieri un izklāsta izdomātu versiju par to, kāpēc pasaulslavenā mūziķa uzstāšanās Mežaparka Lielajā estrādē nenotika.
Video viņš saka: “Kāpēc tad nenotika Pitbull koncerts Mežaparka Lielajā estrādē? Elementāri. Tāpēc, ka estrādei primāri jābūt pieejamai pašmāju mūziķiem, nevis kaut kādiem tur ārzemju hiphopistiem. Mums ar Radio bigbendu tieši šodien jau sen bija ieplānot ģenerālmēģinājums.
Tā kā man ir zināma teikšana latviešu mūziķu vidū, es esmu laipni lūdzis to Buterjēra kungu aizvākties uz Ulbrokas Pērli. Tur ir arī normāla apskaņošana, laba kvalitāte un akustiska. Lai viņš tur spēlē. Latviešu mūziķiem nav jāgaida rindā uz kaut kādiem kolumbiešu izcelsmes Pitbuļiem. Tādā sakarībā latviešu estrādē latviešu estrādes mūzikai ir jābūt pirmajā vietā. Mežaparka estrādei vienmēr jābūt pieejamai latviešu mūzikai. Paldies!”
Taču komentāru sadaļā zem šī publicētā video izvērtušās plašas diskusijas. Kamēr daļa cilvēku atzinīgi vērtē komiķa humora izjūtu un spēju atdarināt Maestro Raimondu Paulu, citi uzskata, ka šāda veida parodija pārkāpj pieļaujamās robežas.
Vairāki komentētāji norāda, ka Raimonds Pauls ir ievērojamākā Latvijas kultūras personība, tāpēc šāda jokošana, viņuprāt, ir cieņas aizskaršana. Citi raksta, ka video nav licies smieklīgs un ka par Maestro nevajadzētu veidot šāda veida parodijas.
Lūk, ko domā daļa no komentētājiem:
“Pretīgi! Cilvẽks, kas ne procentu nav sasniedzis no tā, ko Maestro!!! Var atļauties šādi necienīgi izturēties! Fui!”
“Nesaprotu kā vispār atļauj ko tādu aizskarošu publicēt kaut kādos sūda sociālajos tīklos?! Tā ir tieša cieņas aizskaršana un ņirgāšanās par cienījamu cilvēku, cienījamā vecumā. Ko šie visi lavas meklētāji var dzīvē atrast, neko.”
“Baigais āksts, tikai tev tādi joki par kuriem pat smieties nav vēlēšanās.”
“Izdzēs savu parodiju, kamēr nav par vēlu. Cilvēki raksta ka nav smieklīgi.”
“Atšķirībā no šī nabaga hiēnu bara Maestro ar humoru viss ir kārtībā un te atklāti izpaužas Ernesta uzcītība – pamēģiniet vēl labāk atveidot Raimondu Paulu. Nekas no šī nav par cieņas aizskaršanu – skaidrs kā diena, ka latvietim, tai skaitā man, Pauls atrodas kaut kur starp Visuma Radītāju un Ūdens Dievu.”
“Pēc komentāriem izskatās, ka acīmredzot ir personas, kuras latvieši parodēt nedrīkst.”
“Šis nebija smieklīgi!”
“Es pateikšu vēl vairāk: viens no šī laika akurātākajiem un izcilākajiem parodistu žanra pārstāvjiem!”
“Ernests Cimanskis Mūsu mīļoto Maestro gan nevajadzētu izcūkot.”
“Talants ir tevī Ernest! Šie vienkārši netop viegli, vajag mācēt. Kopumā izdevies treks,”
“Šoreiz mazliet grāvī. Šis īsti nebija smuki. Diemžēl.”
“Lai nu ko, bet Maestro nevajadzētu šādi…”
“Ir tomēr personas, kuras nevajag parodēt.”
“Raimonds arī jokus dzen. Taka pa Tēmu. Ar humoru par nenotikušo koncertu. Labs.”
“Tas nav talants, tā ir ķēmošanās.”
“Nu ierāva auzās!”
“Šis bija ļoti lieki!”