Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/@mego.lv

“Droši varat ņemt viņu līdzi!” Veikala “Mego” apsargs pircējai atklāj jaunumu, ko, izrādās, daudzi joprojām nezina 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:33, 30. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Vieniem mājdzīvnieki ir vienkārši dzīvnieki, bet citiem – pilntiesīgi ģimenes locekļi. Atšķirīgā attieksme īpaši spilgti izpaužas brīžos, kad runa ir par suņu atrašanos sabiedriskās vietās. Kamēr daļa uzskata, ka suns saimniekam var droši sekot arī uz veikalu, citi ir pārliecināti, ka tam tur nav vietas.

Kokteilis
Viņu ceļš ir bruģēts uz panākumiem: 6 vārdi, kuru īpašniekiem liktenis lēmis valdīt
RAKSTA REDAKTORS
“Viņš mani pagrūda malā…” Priekules nelaimīgajā naktī dežūrējošais apsargs atklāj iepriekš nezināmas detaļas par notikušo
Gribas kļūt bagātam, bet nauda kā nenāk, tā nenāk? Pārbaudiet, ko par to saka numerologi
Lasīt citas ziņas

Plašas diskusijas sociālo mediju platformā “Threads” izraisījis kādas sievietes ieraksts par iepirkšanos veikalā “Mego”.

Lana dalās ar negaidītu pieredzi: “Aizgājām ar draugu uz “Mego”, paliku gaidīt ārā ar suni, jo nepatika publika pie ieejas. Pēkšņi izskrien apsargs un saka: “Starp citu, “Mego” tagad ir tolerants pret visu izmēru suņiem, droši varat ņemt viņu līdzi!”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krievijas uzbrukuma laikā Ukrainai Polijā nograndis spēcīgs sprādziens: atrasts milzīgs krāteris un nezināma objekta atlūzas
“Ja atrodaties Baltkrievijā, dodieties prom!” Dombrava izplata steidzamu aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem
Kokteilis
Liktenīgā ērce, kas gandrīz mainīja Andra Keiša dzīvi uz visiem laikiem. Tagad viņš dalās padomā, kas noderēs ikvienam
Nevaru iztēloties mūsu suni veikalā, bet apsargs lika pasmaidīt un lika padot tālāk, ka “Mego” atcēla lieluma ierobežojumu un ir draudzīgs pret visiem suņiem!”

Par šo ziņu priecājās arī daudzi komentētāji. Linda atzina, ka viņai pašai nemaz nav suņa, tomēr priecē doma, ka mājdzīvniekiem vairs nav jāgaida saimnieks ārpus veikala, īpaši aukstajā gada laikā.

Savukārt Daniela raksta: “Super! “Mego” tagad būs top apmeklējamo veikalu sarakstā. Tā kā pārsvarā esmu ar sunci līdzi, tad vienmēr bija jātēmē uz tirgiem vai jāsūta piegāde, kas īpaši neērti ir, ja ātri jāieskrien kaut kam pakaļ. Ļoti forši!”

Daudzus pārsteidza fakts, ka šāda kārtība “Mego” veikalos patiesībā ieviesta jau pirms trim gadiem, taču ne visi par to bija informēti.

Tomēr ne visi pircēji šo lēmumu uztvēra pozitīvi. Komentāru sadaļā netrūka arī kritisku viedokļu.

“Paldies par informāciju un uz “Mego” vairs neiešu, ja vien tas nebūs vienīgais veikals apkārtnē,” raksta Harijs.

Līdzīgās domās ir arī Arvils: “Paldies par info, “Mego” nu ir izstrīpots no apmeklējumu saraksta.”

Savukārt Ilze uzsver, ka problēma ne vienmēr ir paši dzīvnieki: “Nav iebildumu pret suņiem, bet pret dažiem suņu saimniekiem, kas savu dzīvnieku uzskata par svēto govi.”

Kā norāda “Mego” pārstāvji, suņi uzņēmuma veikalos ir gaidīti jau kopš 2023. gada. Uzņēmums savā mājaslapā raksta: “Tagad uz iepirkšanos veikalos “MEGO” līdzi var ņemt mājas mīluļus – suņus. Vienmēr esam priecīgi par jūsu audzinātiem suņukiem!”

Vienlaikus veikals atgādina, ka sunim jābūt pavadā, bet lielāka auguma suņiem – arī ar uzpurni. Dzīvniekus nedrīkst ievietot iepirkumu ratiņos, savukārt par mājdzīvnieka uzvedību un tīrību atbild tā saimnieks.

Ja veikals atrodas tirdzniecības centrā, jāievēro arī konkrētā tirdzniecības centra noteikumi.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Arī esi pret suņiem veikalos?

  • man vienalga
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tik daudzi labi dzīvokļi paskrējuši garām…” Īres tirgū atklājas problēma, ar kuru saskaras simtiem cilvēku
Mājas
Ne katrs suns der cilvēkam gados: 7 šķirnes ar mierīgu raksturu un vieglāku aprūpi
“Atrasti maisā ar ūdeni, mēģināti noslīcināt” – dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz palīdzību 5 kucēnu glābšanā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.