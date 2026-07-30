“Droši varat ņemt viņu līdzi!” Veikala “Mego” apsargs pircējai atklāj jaunumu, ko, izrādās, daudzi joprojām nezina 0
Vieniem mājdzīvnieki ir vienkārši dzīvnieki, bet citiem – pilntiesīgi ģimenes locekļi. Atšķirīgā attieksme īpaši spilgti izpaužas brīžos, kad runa ir par suņu atrašanos sabiedriskās vietās. Kamēr daļa uzskata, ka suns saimniekam var droši sekot arī uz veikalu, citi ir pārliecināti, ka tam tur nav vietas.
Plašas diskusijas sociālo mediju platformā “Threads” izraisījis kādas sievietes ieraksts par iepirkšanos veikalā “Mego”.
Lana dalās ar negaidītu pieredzi: “Aizgājām ar draugu uz “Mego”, paliku gaidīt ārā ar suni, jo nepatika publika pie ieejas. Pēkšņi izskrien apsargs un saka: “Starp citu, “Mego” tagad ir tolerants pret visu izmēru suņiem, droši varat ņemt viņu līdzi!”
Par šo ziņu priecājās arī daudzi komentētāji. Linda atzina, ka viņai pašai nemaz nav suņa, tomēr priecē doma, ka mājdzīvniekiem vairs nav jāgaida saimnieks ārpus veikala, īpaši aukstajā gada laikā.
Daudzus pārsteidza fakts, ka šāda kārtība “Mego” veikalos patiesībā ieviesta jau pirms trim gadiem, taču ne visi par to bija informēti.
Tomēr ne visi pircēji šo lēmumu uztvēra pozitīvi. Komentāru sadaļā netrūka arī kritisku viedokļu.
“Paldies par informāciju un uz “Mego” vairs neiešu, ja vien tas nebūs vienīgais veikals apkārtnē,” raksta Harijs.
Savukārt Ilze uzsver, ka problēma ne vienmēr ir paši dzīvnieki: “Nav iebildumu pret suņiem, bet pret dažiem suņu saimniekiem, kas savu dzīvnieku uzskata par svēto govi.”
Kā norāda “Mego” pārstāvji, suņi uzņēmuma veikalos ir gaidīti jau kopš 2023. gada. Uzņēmums savā mājaslapā raksta: “Tagad uz iepirkšanos veikalos “MEGO” līdzi var ņemt mājas mīluļus – suņus. Vienmēr esam priecīgi par jūsu audzinātiem suņukiem!”
Vienlaikus veikals atgādina, ka sunim jābūt pavadā, bet lielāka auguma suņiem – arī ar uzpurni. Dzīvniekus nedrīkst ievietot iepirkumu ratiņos, savukārt par mājdzīvnieka uzvedību un tīrību atbild tā saimnieks.
Ja veikals atrodas tirdzniecības centrā, jāievēro arī konkrētā tirdzniecības centra noteikumi.
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