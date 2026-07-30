“Ja es nopirktu trolejbusu…” Amizants jautājums par “Rīgas satiksmes” izsoli atgādina, cik maz zinām par sabiedrisko transportu 0
Rīgas sabiedriskais transports nav tikai pārvietošanās veids. Ne vienam vien tas saistās ar kādu īpašu atmiņu, piedzīvojumu, pasākumu vai citu nozīmīgu dzīves brīdi. Iespējams, kāds pat savu mūža mīlestību ir saticis tieši autobusā, tramvajā vai trolejbusā.
Pavisam nesen Latvijā izskanēja ziņa, ka “Rīgas satiksme” elektroniskajā izsolē piedāvā iegādāties 14 trolejbusus, redzams publikācijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Izsolē ar augšupejošu soli plānots pārdot 2008. un 2009. gadā ražotos “Škoda 24TR” trolejbusus. Visu transportlīdzekļu izsoles sākumcena ir 40 200 eiro, bet izsoles solis – 200 eiro. Izsole noslēgsies 24. augustā.
Šis piedāvājums kādam sociālo mediju platformas “Threads” lietotājam raisīja amizantu jautājumu: “Ja es nopirktu to lietoto trolejbusu, jūs neiebilstu, ka es braukātu pa Rīgu, izmantojot jūsu vadu infrastruktūru?”
Viņi uz lietotāja jautājumu atbildēja īsi un nepārprotami: “Iebilstu gan, un tā vienkārši pieslēgties kontakttīklam nevar.”
Katru dienu izmantojam, bet tik maz zinām
Mūsu uzmanību sociālajos tīklos piesaistīja vēl kāda “Rīgas satiksmes” publikācija. Izrādās, ka šomēnes ir īpaša jubileja.
“Jūlijā aprit 125 gadi, kopš Rīgā sāka kursēt elektriskais tramvajs! Pirms tam tramvaju vagonus pa sliedēm vilka zirgi, tāpēc “jaunā” tehnoloģija rīdziniekiem radīja bažas, un pirmajos elektriskajos vagonos cilvēki nemaz neuzdrošinājās kāpt.
Lai kliedētu bailes un parādītu, ka braukt ir droši, svinīgajā atklāšanā vispirms vagonā kāpa mācītājs. Pirmais maršruts elektriskā tramvaja vagoniņiem bija no Brīvības bulvāra līdz Gaisa tiltam. Attēli no “Rīgas satiksmes” vēstures krājuma,” vēstīts sociālo mediju platformā “Threads”.
Lūk, arī fotogrāfijas…
Vai zināji?
Elektriskais tramvajs Rīgā tika atklāts 1901. gada 11. jūlijā, un tas bija viens no modernākajiem sabiedriskā transporta veidiem tā laika Baltijā.
Pirms elektriskā tramvaja pa Rīgas ielām kursēja zirgu tramvajs jeb “konka”, kas darbu sāka jau 1882. gadā.
Sākot kursēt elektriskajam tramvajam, vienlaikus tika atklātas septiņas tramvaja līnijas, kas savienoja dažādas Rīgas apkaimes.
Pirmie taksometri Rīgā parādījās jau 1907. gadā, bet pirmie regulārie autobusu maršruti tika atklāti 1909. gadā.
Laikā no 1927. līdz 1929. gadam Rīga saņēma 75 Beļģijā ražotus tramvajus, kas daudzus gadus bija neatņemama pilsētas sastāvdaļa.
Trolejbusi Rīgā sāka kursēt 1947. gadā, un kopš tā laika kļuvuši par vienu no galvenajiem sabiedriskā transporta veidiem galvaspilsētā.
Mūsdienās izmantotais tramvaju tīkls lielā mērā balstās uz maršrutiem, kas izveidoti jau 20. gadsimta sākumā. Gadu gaitā tas ir modernizēts un paplašināts, taču vēsturiskais pamats saglabājies līdz pat mūsdienām.
Ikdienā steidzoties uz darbu, mājām vai citās gaitās, reti aizdomājamies, ka Rīgas sabiedriskā transporta vēsture sniedzas vairāk nekā gadsimtu senā pagātnē. Un, iespējams, nākamreiz, iekāpjot tramvajā, trolejbusā vai autobusā, uz to paskatīsimies mazliet citām acīm.
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