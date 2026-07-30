“Policisti arī ir tikai cilvēki!” Armands Ruks par skaļajiem gadījumiem, kurus likumsargi pastrādājuši alkohola reibumā 0
Nedēļas sākumā sabiedrību satricināja traģēdija Priekulē, kur “Ikara svētku” laikā alkohola reibumā esošs Valsts policijas darbinieks nogalināja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogu un izglītības programmas “Apģērbu dizains” vadītāju Normundu Vamzi.
Savukārt trešdienas vakarā Aizkrauklē tika aizturēta Valsts policijas darbiniece, kura, būdama alkohola reibumā, ar privāto automašīnu izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pēc tam pameta notikuma vietu.
Par abiem gadījumiem TV24 komentāru sniedza Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka abi pārkāpumi izdarīti ārpus darba laika un abās lietās ir sākti kriminālprocesi.
“Abi šie gadījumi ir ārpus darba laika. Jā, Valsts policijas amatpersonas ir izdarījušas likuma pārkāpumus, attiecīgi abās lietās ir uzsākti kriminālprocesi. Protams, salīdzinot šos abus gadījumus, vienīgais kopīgais ir klātesošs alkohols,” skaidro Ruks.
Runājot par Priekules traģēdiju, Ruks norāda, ka izmeklēšana turpinās un plašākus komentārus šobrīd nesniegs.
“Detaļās šobrīd vairs neiedziļināšos. Tur it cilvēks apcietināts un, lai atbild par savu rīcību, lai izmeklēšanas iestāde savāc pierādījumus, attiecīgi visu nostiprina un jāsauc pie atbildības.”
Ruks TV24 atklāja, ka trešdienas vakarā saņēmis informāciju par policijas darbinieci, kura ārpus darba laika ar privāto automašīnu ietriekusies šķērslī un pēc tam pametusi negadījuma vietu.
Kā jau ziņots, Valsts policija meklēšanas pasākumu laikā automašīnas vadītāju atrada kādā īpašumā. Veicot alkohola pārbaudi, tika konstatēts, ka sieviete atradusies alkohola reibumā. Pēc Ruka teiktā, alkometrs sākotnēji uzrādījis vairāk nekā trīs promiles.
Viņš piebilda, ka policijas darbiniece nogādāta asins analīžu veikšanai, ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.
Vienlaikus Valsts policijas priekšnieks informēja, ka uzdevis Austrumzemgales iecirknī veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu, kā ikdienā tiek organizēts darbs un preventīvie pasākumi šādu pārkāpumu nepieļaušanai.
Pēc Ruka teiktā, Aizkrauklē aizturētajai policijas darbiniecei ir ilggadējs darba stāžs, viņa sasniegusi izdienas pensijas vecumu, taču pagarinājusi dienestu, un līdz šim nav izcēlusies ar disciplināriem pārkāpumiem vai pazīmēm, kas liecinātu par problēmām ar alkoholu.
Tomēr viņš uzsvēra, ka Valsts policijā nepastāv iecietība pret likumpārkāpumiem: “Tolerances nav, varat būt droši, ka mēs nepiesedzam nevienu policistu, kas ir izdarījis noziegumu.”
Ruks arī norādīja, ka policijā sen vairs nepastāvot sistēmiskas problēmas ar alkohola lietošanu dienesta laikā.
“Tie laiki sen ir aizgājuši, ka policijā notiktu masveida kaut kādas alkoholu lietošanas izpausmes vai, es nezinu, dienesta pienākumus pildītu šādā stāvoklī. Tas katru reizi ir ārkārtas gadījums, bet es vēlreiz saku, ka policisti arī ir tikai cilvēki.”
Ruks atzina, ka pēc šiem notikumiem policijas kolektīvā valda smags emocionālais noskaņojums, jo sabiedrības nosodījums nereti tiek attiecināts uz visiem likumsargiem.
“Šobrīd ļoti daudz mēs saskaramies arī ar šādām naida izpausmēm pret manas profesijas pārstāvjiem. Mēs varam darīt ļoti daudz un izdarīt ļoti daudz labas lietas.”
Kā jau ziņots, pēc abiem skaļajiem incidentiem iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.