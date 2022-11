Bijušie prezidenti, valsts augstākās amatpersonas 18. novembrī svinīgi noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa

Valsts augstākās amatpersonas – Valsts prezidents Egils Levits un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) – šodien piedalās Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajos pasākumos, kas noslēgsies ar Levita runu pie Brīvības pieminekļa.

Levits un Kariņš šodien plkst.9 piedalījās ekumeniskajā dievkalpojumā, kura noslēgumā izskanēja Latvijas proklamēšanas 104.gadadienai veltīts Valsts prezidenta aizlūgums. Savukārt plkst.10 Valsts prezidents un Ministru prezidents svinīgā ceremonijā nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. Dienas turpinājumā – plkst.12 – notiek Saeimas svinīgā sēde, kurā piedalās arī Levits un Kariņš.

Valsts augstākās amatpersonas plkst.13.30 piedalīsies Latvijas proklamēšanas dienai veltītajā Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas vienību un ārvalstu vienību militārajā parādē. Savukārt Rīgas pilī plkst.15.30 Valsts prezidents svinīgā ceremonijā pasniegs Latvijas valsts augstākos apbalvojumus. Ceremonija būs skatāma tiešraidē Latvijas Televīzijas 1.kanālā.

Latvijas Nacionālajā teātrī plkst.18 notiks svētku koncerts, kas tiešraidē būs skatāms Latvijas Televīzijas 1.kanālā. Svētku koncertu Valsts prezidents Levits apmeklēs kopā ar kundzi Andru Leviti. Pasākumā piedalīsies arī Ministru prezidents.

Koncertā skanēs Jura Karlsona “Jāņu diena” no baleta “Antonija#Silmači”, Georga Pelēča “Peoniju deja”, Natālijas Mundas “Sapņu pārdevēja”, Jāņa Ķirša “Mēnestiņš” un “Saulītes Zelts”, ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova “Vakara serenāde” no 2002.gadā tapušā cikla “Klusa mūzika stīgām”, Valta Pūces “Credo” – trešā daļa no nesen tapušā “Koncerta čellam”, kas piedzīvos savu pirmatskaņojumu, Liepiņa “Agnus Dei” no “Mesa 2020” un grupas “Instrumenti” skaņdarbs “Ugunskura vieta ar skatu uz Latviju”.

Koncertā piedalīsies Latvijā pazīstami skatuves mākslinieki: Latvijas Nacionālās operas soliste Inga Šļubovska, dziedātāja Ilze Grēvele-Skaraine, mūziķi Jānis Šipkēvics un Reinis Sējāns, čellists Valters Pūce, koklētāja Līga Griķe, ērģelniece Kristīne Adamaite, valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”, “Rīgas Doma zēnu koris”, diriģents Jānis Liepiņš. Koncerta režisors – Reinis Suhanovs, koncerta vadītājs – Latvijas Nacionālā teātra aktieris Arturs Krūzkops.

Vakara noslēgumā plkst.20 pie Brīvības pieminekļa Levits teiks svētku uzrunu, kas tiešraidē būs skatāma Latvijas Televīzijas 1.kanālā, kā arī “TV3” un “RīgaTV 24”.