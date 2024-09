Daudziem par pārtseigumu prinča Harija 40. dzimšanas dienā, 15. septembrī, par spīti saspīlētajām attiecībām, kas valda starp viņu un viņa ģimenes locekļiem, viņa tēvs un brālis sociālajos tīklos dalījās ar ierakstu, kurā novēlēja viņam daudz laimes svētkos. Tomēr bez pārpratumiem neiztikt…

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

Bekingemas pils tika vainota bildes rediģēšanā – viņiem tika pārmests, ka no tās izgriezta Harija sieva Megana Mārkla.

#LIARS…@RoyalFamily is LYING.

Here is the original photo taken by @GettyImages!

Yes, Meghan was cropped out! https://t.co/Xb3f85Oqzm pic.twitter.com/bIIgviV9Ib

