#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Kuģim tagad būs negatīvā peldspēja!” Ukrainas Aizsardzības spēkiem veiksmīgs uzbrukums 0

LA.LV
14:18, 23. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

“Ukrainas aizsardzības spēki uzbruka kuģim ar Šahedu detaļām Krievijas Astrahaņas ostā,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Māris Bruža, kapteinis, Zemessardzes virsnieks.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
Kokteilis
Auns ir atkarīgs no kafijas, bet Zivis – no alkohola. Kādu atkarību riski dominē katrai no horoskopa zīmēm?
TV24
Andris Bite: Viņi nav nekādi patvēruma meklētāji – tas ir milzīgs melnais bizness
Lasīt citas ziņas

Tur esot bijušas arī Irānas pārdotās rezerves daļas un Šahedu detaļas. Trieciens bijis veiksmīgs. Kā paši krievi smej, kuģis nu ir negatīvā peldspēja parādījusies jeb, runājot atklāti, tas ir nogrimis,” viņš smej.

Ziņots jau, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar četrām ballistiskajām raķetēm “Iskander-M” un 140 trieciendroniem un droniem imitatoriem, pirmdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ceturtā vieta konkursā ir nekas: zēna lielā mīlestība pret kazām aizkustina tūkstošus
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus
“Kāds var pateikt, cik bieži kaķim gultņi jāmaina?” Iedzīvotājus pamatīgi sasmīdina “Maximā” redzētais

No tiem 88 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.

Fiksēti dronu un raķešu trāpījumi 25 vietās Dņipropetrovskas, Doneckas, Harkivas, Kijivas, Odesas un Sumu apgabalos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Par kādu mieru var būt runa? Krievija pirms Trampa un Zelenska tikšanās atkal demonstrē savu attieksmi
Makrons: “Vai es domāju, ka prezidents Putins vēlas mieru?”
“Dažas lietas nekad nemainās!” Tramps nosauc divas lietas, no kurām Zelenskim jāatsakās, lai apturētu karu Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.