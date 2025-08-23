“Kuģim tagad būs negatīvā peldspēja!” Ukrainas Aizsardzības spēkiem veiksmīgs uzbrukums 0
“Ukrainas aizsardzības spēki uzbruka kuģim ar Šahedu detaļām Krievijas Astrahaņas ostā,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Māris Bruža, kapteinis, Zemessardzes virsnieks.
Tur esot bijušas arī Irānas pārdotās rezerves daļas un Šahedu detaļas. Trieciens bijis veiksmīgs. Kā paši krievi smej, kuģis nu ir negatīvā peldspēja parādījusies jeb, runājot atklāti, tas ir nogrimis,” viņš smej.
Ziņots jau, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar četrām ballistiskajām raķetēm “Iskander-M” un 140 trieciendroniem un droniem imitatoriem, pirmdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
No tiem 88 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.
Fiksēti dronu un raķešu trāpījumi 25 vietās Dņipropetrovskas, Doneckas, Harkivas, Kijivas, Odesas un Sumu apgabalos.