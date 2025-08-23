#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Edijs Pālens/LETA

Naktī gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, bet kāds laiks mūs sagaida rīt? Laika prognoze svētdienai 0

LETA
15:23, 23. augusts 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz svētdienu vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām rietumu un centrālajos rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Vējš visā teritorijā iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un būs lēns līdz mērens, bet jūras piekrastē mēreni stiprs, brāzmās vēja ātrumam sasniedzot 15-19 metrus sekundē (m/s). Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+9 grādi, daudzviet piekrastē +10…+13 grādi.

Rīgā naktī debesis skaidrosies maz un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 14 m/s. Minimālā gaisa temperatūra būs +10…+11 grādi.

Svētdien dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudzviet palaikam iespējams lietus, vietām rietumu un centrālajos rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, bet piekrastē – ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13…+17 grādi.

