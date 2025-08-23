Zelenskis ir gatavs apspriest teritoriju jautājumu ar Krieviju, taču pastāv viens būtisks nosacījums 63
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs apspriest jautājumu par Ukrainas teritorijām, taču tas iespējams tikai tikšanās laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Par to intervijā NBC News paziņoja Ukrainas ārlietu ministra pirmais vietnieks Serhijs Kisļica.
“Kad mēs runājam par teritoriālajiem jautājumiem, es domāju, ka prezidents Zelenskis skaidri deva saprast, ka ir gatavs sēsties pie viena galda ar prezidentu Putinu un to apspriest. Sarunu sākums par teritoriālo jautājumu ir tā saskarsmes līnija, kas pašlaik pastāv,” viņš uzsvēra.
Kisļica piebilda, ka prezidents Zelenskis teritoriju jautājumos vadās gan pēc Ukrainā spēkā esošajiem likumiem, gan sabiedriskās domas. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka Ukrainas sabiedrība kategoriski iebilst pret Ukrainas teritoriju apmaiņu.
Runājot par miera sarunām, Kisļica pauda, ka, pēc viņa domām, process nav apstājies un turpina virzīties uz priekšu: “Diemžēl ne tik ātri, kā mums gribētos. Bet es uzskatu, ka šis pirmdienas notikums un tikšanās Baltajā namā bija ārkārtīgi svarīgi notikumi pēdējo mēnešu laikā. Un es uzskatu, ka tas bija nozīmīgs sasniegums, kurā prezidents Tramps spēlēja izšķirošu lomu,” atzīmēja Kisļica.
Iepriekš izdevums “The Wall Street Journal” rakstīja, ka, iespējams, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu esot pieļāvis teritoriju apmaiņas iespējamību.