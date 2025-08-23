7 negaidītas pazīmes, ka tavs ķermenis cieš no šķidruma trūkuma – kā to vari labot jau šodien 0
Pastāvīgs nogurums, galvassāpes vai tumši loki zem acīm, zem tā visa var slēpties kas vairāk par sliktu miegu vai stresu. Šīs pazīmes bieži vien liecina arī par to, ka tavs organisms cieš no šķidruma trūkuma, informē chip.de.
Ūdens daudzums organismā ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tas mainās atkarībā no vecuma, dzimuma un tauku daudzuma ķermenī. Sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki dehidrējas ātrāk.
Lai izvairītos no dehidrācijas, ir svarīgi regulāri dzert pietiekami daudz ūdens. Bet kā saprast, ka ķermenim trūkst šķidruma?
Jums ir galvassāpes?
Pētījumi rāda, ka ūdens var palīdzēt mazināt galvassāpes. Kad ķermenim trūkst ūdens, asinis kļūst biezākas, un smadzenes saņem mazāk asiņu. Tas var izraisīt galvassāpes. Dažreiz puse litra ūdens palīdz labāk kā pretsāpju tablete.
Jūs moka nogurums?
Ja jūtaties noguris vai grūti koncentrēties, iespējams, ka nedzerat pietiekami daudz ūdens. Cilvēki, kuri ikdienā pietiekami daudz uzņem šķidrumu, domā un strādā efektīvāk.
Jūsu āda ir sausa?
Ja dzerat pārāk maz ūdens, āda kļūst mazāk elastīga. Tad var parādīties smalkas grumbiņas un blaugznas. Sausa mute arī liecina par ūdens trūkumu, jo gļotādas ātri izžūst.
Jums ir tumši loki zem acīm?
Noguris izskats ar tumšiem lokiem zem acīm nav tikai slikta miega sekas. Arī ūdens trūkums organismā, var likt izskatīties vecākam. Kad organismā ir maz šķidruma, šūnām trūkst skābekļa. Ūdens dzeršana palīdz atšķaidīt asinis un nodrošina šūnas ar nepieciešamo skābekli.
Jūsu gremošana nedarbojas kā vajadzētu?
Ja kuņģa-zarnu trakts saņem pārāk maz šķidruma, var rasties aizcietējums. Visām ķermeņa šūnām, arī zarnu šūnām, vajag pietiekami daudz ūdens.
Veselīga gremošana ir kā ūdens slidkalniņš, ja ēdiens pārvietojas sausā vidē, tas norit daudz grūtāk. Kā to uzlabot? Protams, ar glāzi ūdens! Ar pietiekamu šķidruma daudzumu organismā, gremošana atkal norit viegli.
Jūsu urīns ir tumši dzeltens?
Urīna krāsa daudz ko pastāsta par to, vai ķermenis ikdienā uzņem pietiekami daudz šķidruma. Ja urīns ir gaišā krāsā, tas nozīmē, ka uzņemat pietiekami daudz šķidruma, savukārt tumši dzeltena vai brūngana krāsa norāda uz ūdens trūkumu organismā.