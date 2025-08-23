Šausminošs scenārijs vai iespēja pārmaiņām – kas gaidāms pēc Putina nāves vai aiziešanas no varas? 0
Vladimira Putina valdīšana Krievijā ilgusi vairāk nekā divas desmitgades, un daudziem šķiet, ka viņš ir neizvietojams. Taču neviens līderis nav mūžīgs. Kad Putins vairs nebūs prezidents, Krievija stāsies uz nezināma ceļa – iespējams, bīstamāka nekā jebkad iepriekš.
Putina ēra Krievijā sākās 1999. gadā, un kopš tā laika valsts politika, ekonomika un sabiedrība pielāgojušās vienam cilvēkam un viņa varas vertikālei. Rezultātā Krievija kļuvusi atkarīga no viena līdera lēmumiem, bet tas nozīmē arī to, ka viņa aiziešana var radīt milzu satricinājumus.
Trīs iespējamie Krievijas scenāriji pēc Putina
Varas cīņa un nestabilitāte
Pēc Putina nāves vai atkāpšanās var sākties elites iekšējā cīņa par kontroli. Oligarhi, drošības dienesti un militārie līderi katrs mēģinās pārņemt varu. Tas var novest pie haosa un pat valsts sabrukuma reģionos.
Jauns autoritārs līderis
Krievijas politiskā sistēma ir veidota tā, lai nepieļautu brīvu konkurenci. Visticamāk, Putina vietā nāks cits stingras rokas pārstāvis, kurš turpinās agresīvu politiku gan iekšzemē, gan ārpolitikā. Demokrātiskas pārmaiņas būtu ļoti grūti panākt.
Iespēja pārmaiņām
Lai gan maz ticams, tomēr iespējams scenārijs, ka sabiedrības spiediena un ekonomisko grūtību dēļ Krievija varētu mēģināt sākt atvērties pasaulei. Tas nozīmētu reformu ceļu, taču tas būtu smags un sāpīgs process, ar risku, ka demokrātija tiks apspiesta jau pašā sākumā.
Kas tas nozīmē Latvijai un Eiropai?
Pārmaiņas Krievijā vienmēr atstāj tiešu iespaidu uz Baltijas valstīm. Ja pie varas nāk agresīvs mantinieks, draudi reģionālajai drošībai pieaug. Ja Krievijā sākas nestabilitāte un sabrukums, Latvija un citas NATO valstis būs gatavas aizsargāt savas robežas no iespējamiem riskiem, tostarp bēgļu plūsmām un bruņotu grupējumu aktivitātēm.